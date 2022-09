Lancering Artemis 1 kan pas weer vanaf 19 september

door

De lancering afgelopen zaterdag van Artemis 1 (=Space Launch System + European Service Module + Orion capsule) ging niet door vanwege een lek dat werd geconstateerd in een brandstofleiding, waar zeer koude vloeibare waterstof doorheen wordt gepompt. De lancering zaterdag was al een tweede poging, nadat de eerste poging vorige week maandag niet doorging omdat er toen problemen waren met één van de vier RS-25 motoren onderaan de SLS-raket. De motor (nummer #3 om precies te zijn) kon niet op de juiste temperatuur worden gebracht die nodig is voor de lancering. Voor de lancering moet die motor worden afgekoeld tot 5 °C, maar dat lukte niet. En nu dus een probleem met de brandstoftoevoer en reparatie daarvan schijnt meer tijd te kosten, dat doet je niet met een stukje ducktape. Eén van de “hoofdverdachten” van het lek was een zegel op een tankbuis. Hoe lang de reparatie gaat duren is niet bekend. Het zou kunnen dat de SLS weer van het lanceerplatform terug moet worden gereden naar het Vehicle Assemply Building (VAB) om daar te worden gerepareerd. Voor de lancering wordt nu uitgekeken naar een volgend lanceervenster, zoals het heet, welke op 19 september start en dat duurt tot 4 oktober. Mocht de lancering dan ook niet lukken dan wordt alles verschoven naar een derde lanceervenster, dat van 17 tot 31 oktober is. Bron: Phys.org.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...