Webb heeft de stellaire kraamkamer Doradus 30 (alias de Tarantulanevel) gefotografeerd

door

De Webb ruimtetelescoop heeft met zijn Near-Infrared Camera (NIRCam) de stellaire kraamkamer Doradus 30, beter bekend als de Tarantulanevel, gefotografeerd en daarmee heeft hij duizenden jonge sterren ontdekt die nog niet eerder waren gezien. Die sterren waren eerder verscholen door dichte wolken tussen de aarde en de nevel in, maar dankzij zij ingfrarode camera’s kan Webb dwars door die wolken heen kijken. De Tarantulanevel – zo genoemd omdat hij lijkt op de gelijknamige grote spin – staat 161.000 lichtjaar van ons vandaan en hij ligt in de Grote Magelhaense Wolk, een begeleidend dwergstelsel van het Melkwegstelsel. De Tarantulanevel is één van de grootste stervormingsgebieden in de Lokale Groep, een groep van sterrenstelsels waartoe ons eigen Melkwegstelsel, het Andromedastelsel en het Driehoekstelsel behoren. Om een indruk te krijgen: zou de Tarantulanevel zich bevinden op de plek van de Orionnevel, één van de bekende stervormingsgebieden van de Melkweg, dan zou de nevel schaduwen werpen op Aarde!

In de nevel bevinden zich veel zware jonge sterren, waaronder de zwaarste ster die we tot nu toe kennen, R136a1. In het centrum is een groot gat zichtbaar, dat ontstaan is doordat de blauwgekleurde sterren van de cluster NGC 2070 met hun krachtige sterrenwind het gas en stof in hun buurt wegblazen. Verder van de cluster en de centrale ‘bel’ vandaan zien we roestkleurige wolken, waarvan de kleur wijst op de aanwezitheid van koolwaterstofverbindingen (zie de foto hieronder). Het zijn koelere wolken, waar zich nieuwe sterren vormen.

Sterrenkundigen zijn zeer geïnteresseerd in de Tarantulanevel omdat de nevel qua chemische samenstelling en snelheid van stervorming erg lijkt op de sterrenstelsels in het vroege heelal. Omdat hij relatief dichtbij staat biedt het zodoende een goede manier om meer over het vroege heelal te weten te komen. Hieronder tenslotte een video waarin meer wordt getoond over Webb’s beelden van de Tarantulanevel.

Bron: ESA-Webb.

Deze astroblog kan je delen: Twitter

Facebook

WhatsApp



Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...