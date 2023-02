NASA/SpaceX’ missie Crew-6 in de startblokken voor lange ISS-expeditie vol medische experimenten

NASA/SpaceX’ Crew-6 wetenschappelijke missie staat in de startblokken om gelanceerd te worden naar het ISS. Het viertal astronauten zal morgenochtend om 07:22 Nl’se tijd vertrekken vanaf het Kennedy Space Center in Florida. Hun missie duurt zes maanden. De lancering zou eigenlijk vanochtend zijn maar is 24 uur uitgesteld, in verband met een technische storing. Aan boord van SpaceX’ Crew Dragon ‘Endeavour’ stappen twee astronauten van NASA, Stephen Bowen en Warren Hoburg, en zij worden vergezeld van een Russische kosmonaut Andrei Fedjaev, en Sultan Alneyadi, een astronaut afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten. De Crew-6 is een bijzondere missie; Alneyadi wordt de eerste astronaut uit de VAE die een langdurige missie aan boord van het ISS zal doorbrengen. Zijn landgenoot Hazzaa Ali Almansoori reisde in 2019 naar het ISS, maar bracht ‘slechts’ acht dagen buiten de aarde door. De Crew-6 wordt de zesde operationele astronautenmissie die SpaceX vliegt in het kader van NASA’s Commercial Crew Program en de negende bemande vlucht van het bedrijf in totaal. Het wordt de vierde bemande missie naar het ISS voor de Endeavour, die ook de Demo-2-testvlucht in 2020, de Crew-2 in 2021 en de volledig private Ax-1-missie in april 2022 heeft gevlogen.

Wetenschappelijke experimenten

De bemanning gaat zich op deze missie o.a. bezighouden met het brandstofonderzoek SoFIE, en met medisch onderzoek betreffende het menselijk immuunsysteem en hartfalen. Het onderzoek Immunity Assay betreft het onderzoek naar de invloed van ruimtevaart op het cellulair immuunsysteem van de mens. Het Cardinal Heart 2.0 gaat onderzoeken of klinisch goedgekeurde medicijnen kunnen helpen bij het voorkomen van veranderingen in de hartcelfunctie en genexpressie die optreden tijdens ruimtevluchten. De bevindingen uit deze onderzoeken kunnen helpen strategieën voor de ontwikkeling van geneesmiddelen beter te bepalen om zo patiënten met ziekten zoals hartfalen effectiever te behandelen. Verder gaan de astronauten op diverse ruimtewandelingen (EVA’s), microben verzamelen in het kader van het ISS External Microorganisms Program. Met name bij locaties in de buurt van ventilatieopeningen van de zogenoemde life-support systems worden monsters verzameld. Men wil bepalen welke microben het ISS vrijgeeft, en zo ja, hoeveel dit er zijn, en zeg maar ‘hoe ver ze buiten het station kunnen reizen’. Dit onderzoek zou kunnen helpen bepalen of er veranderingen nodig zijn aan bemande ruimtevaartuigen, inclusief ruimtepakken, om de verspreiding van besmetting vanaf de aarde tijdens toekomstige verkenningsmissies te beperken. Eerder is al vastgesteld dat sommige microben – ook wel ‘extremofielen’ genoemd – tot wel drie jaar kunnen overleven aan de buitenzijde van het ISS.



‘Don’t mention the War’

Voor wat betreft de sfeer inmiddels aan boord van het ISS tussen de bemanning onderling in relatie tot de Oekraïne-crisis, verwijs ik bij deze even naar een recent, en m.i. informatief artikel uit het NRC. Philippe Schoonejans (ESA) spreekt in dit artikel over Russisch-westerse samenwerking m.b.t. het ISS. Deze wordt, aldus Schoonejans, met name gekenmerkt door een ‘Don’t mention the War’ sfeer. Inmiddels is het ‘reddingsvaartuig’ Sojoez MS-23 aangemeerd bij het ISS. Deze vervangt de MS-22, die met een lek kampt, en de MS-23 zal nu een drietal astronauten eind maart naar aarde terugbrengen. Volg hier voor de lancering de livestream van NASA. En tot slot, zie deze Astroblog met tips van kenners over het bijwonen van raketlanceringen in de VS. Bronnen; NASA, NRC, Space.com, CNN, Smithsonian Magazine