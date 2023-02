Roskosmos lanceert rap een onbemande Sojoez ter vervanging van de lekkende Sojoez MS-22

door

Rusland gaat op 20 februari a.s. een onbemand Sojoez MS-ruimteschip naar het ISS sturen ter vervanging van de Sojoez MS-22 die kampt met een lek. Roskosmos en NASA hebben recent druk overlegd over het lekkage probleem en over wat er moet gebeuren inzake de bemanningsrotatie. De lancering van dit Sojoez MS-23-ruimtevaartuig was aanvankelijk gepland voor 16 maart om leden van ‘Expeditie-69’, een langdurige expeditie, met Oleg Kononenko, Nikolay Chub en Loral O’Hara naar het ISS te brengen. Tevens zou deze Sojoez drie leden van ‘Expeditie 68’, de Amerikaanse astronaut Frank Rubio, en de kosmonauten Sergei Prokopiev en Dmitri Petelin naar de aarde terugbrengen. Roskosmos meldde recent dat er na een grondige analyse van de beschadigde Sojoez MS-22, geconcludeerd is dat deze zonder bemanning moet worden teruggezonden naar de aarde. De Sojoez MS-23, zal op 20 februari vanuit het Kosmodroom Bajkonoer in Kazachstan zal worden gelanceerd.



De Sojoez MS-22 is momenteel een van de twee retourcapsules die aan het ISS zijn gekoppeld en o.a. bedoeld om bemanningsleden ‘naar huis’ te kunnen brengen. De lekkage van het ruimteschip werd ontdekt op 14 december j.l. De Sojoez lekt koelvloeistof uit het externe koelsysteem. De Sojoez MS-23 zal in automatische pilootmodus naar het ISS moeten vliegen. De bemanning van Expeditie-69 zal tot de late zomer of herst moeten wachten om te vliegen, en het drietal Rubio, Petelin en Prokopiev, zullen nog wat langer moeten blijven en terugkeren met de MS-23. Er zijn door Roskosmos en NASA twee versies van de lancering van een nieuw ruimteschip besproken: de lancering in bestuurde modus met één kosmonaut of in bemanningloze modus. Roskosmos’ hoofd Joeri Borisov stelde: “De bestuurde vlucht met één kosmonaut vereist de upgrade van het ruimtevaartuig, de afgifte van documentatie en de aanvullende training van de kosmonaut en is niet eerder dan begin maart mogelijk. Een vlucht zonder bemanning biedt de vereiste betrouwbaarheid, rekening houdend met positieve statistische gegevens, en het ruimtevaartuig kan worden verzonden binnen een kortere tijd naar het station – al op 20 februari 2023.”

Roskosmos stelde dat als er in de tussentijd een noodgeval is, mogelijk de MS-22 wel kan worden gebruikt als ‘reddingsboot’. Sergei Krikalev, Russisch ISS-programmamanager zei hierover: “In geval van nood, wanneer er voor de bemanning een reële bedreiging ontstaat op het station, en het gevaar om dan op het station te blijven waarschijnlijk groter is dan het neerstorten in een ‘ongezonde’ Sojoez.” Volgens voorlopige gegevens zou de schade aan de MS-22 kunnen zijn veroorzaakt doordat een micrometeoroïde of ruimtepuin de externe koellus op het instrumentencompartiment van het Sojoez MS-22 ruimtevaartuig heeft geraakt. De testen aan de MS-22, o.a. met camera’s, brachten geen andere schade aan het ruimtevaartuig aan het licht.

Momenteel zijn er zeven astronauten in het ISS NASA’s ISS-programmamanager Joel Montalbano liet weten dat ‘de bemanning veilig is op het ruimtestation’. NASA liet weten dat het nog de mogelijkheid aan het bekijken was om extra bemanning toe te voegen aan de capsule – de enige andere ‘reddingsboot’ — dat momenteel aan het station is aangemeerd. ‘ Het incident heeft de Russische ISS-activiteiten verstoord en de kosmonauten gedwongen om ruimtewandelingen af te blazen terwijl de lekkende capusule goed gemonitord wordt. De kwestie komt tijdens de 11e maand van de Russische oorlog tegen Oekraïne, die leidde tot de grootste crisis in de betrekkingen tussen Moskou en het Westen sinds de Cubaanse rakettencrisis van 1962. Rusland wil mogelijk na 2024 het ISS zal verlaten, en zijn eigen station bouwen, zie o.a. deze Astroblog. Bronnen: TASS, NASA,



