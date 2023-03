Venus en Jupiter staan NU fraai bij elkaar aan de avondhemel

door

Het schouwspel zal nog een klein uurtje duren en dan verdwijnen ze onder de horizon: de samenstand (conjunctie) van Venus en Jupiter. Ik heb net vanuit mijn tuin wat foto’s geschoten, hierboven een wideview met het duo net boven de bomen, hieronder een foto die ik gemaakt heb met de smartphone door het 25 mm oculair van mijn Newtontelescoop heen (brandpuntsafstand 900 mm, dus 36 x vergroting). Let wel: het is een omkerend beeld, dus Oost en West zijn omgedraaid. Bij Jupiter (rechts) zie je vier manen, de bekende Gaileïsche manen, eentje links, twee rechts en nog eentje iets verder rechts. [Update 19.40 uur] Ik heb net even die manen opgezocht met behulp van de Sterrengids 2023 pagina 34. Die ene links van Jupiter op de foto is Europa, de maan direct rechts is Io, rechts daarvan is Ganymedes en daar weer rechts van is Callisto.

Lezers die ook foto’s hebben gemaakt? Laat het weten hier of gewoon via een reactie op deze blog. [Update 20.20 uur] Van collega-Astroblogger Jan Brandt ontving ik zojuist onderstaande foto, die hij in Dordrecht genomen heeft met een 500mm Maksutov telelens. Ook hier zien we bij Jupiter enkele manen.

