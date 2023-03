Asteroïde 2023 DZ2 scheert 25 maart a.s. op zo’n 170.000 km afstand langs de aarde

Een asteroïde die drie keer zo groot is als degene die in 2013 in Tsjeljabinsk, Rusland, fors schade aanrichtte, zal zaterdag 25 maart a.s., langs de aarde scheren op de helft van de afstand van onze maan. De asteroïde, bekend als 2023 DZ2, zal de aarde passeren met een snelheid van om en nabij de 28.0000 km/h. Sterrenkijkers in het bezit van 15-centimeter telescopen of groter hebben de kans om de ruimterots op vrijdagavond vanaf het noordelijk halfrond te zien, zie verder EarthSky. Het Virtual Telescope Project zal om 00.30 vroeg in de ochtend van de 25ste, een livestream van de asteroïde laten zien. Waargenomen door een telescoop vanaf het noordelijk halfrond, zal de asteroïde eruitzien als een langzaam bewegende ster boven de zuidoostelijke horizon, ten oosten van de sterrenbeelden Orion, Canis Major en Canis Minor, zie voor verdere informatie de site van EarthSky. De dichtste nadering van de aarde is op 25 maart om 08.00 NL’s tijd.