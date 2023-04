C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) lijkt een veelbelovende komeet voor 2024 te worden

door

Hij heet komeet C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) en hij werd op 22 februari 2023 ontdekt met het Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) in Zuid-Afrika – toen werd de komeet tijdelijk A10SVYR genoemd – en onafhankelijk daarvan op foto’s die al op 9 januari 2023 werden gemaakt door het Purple Mountain Observatory in Nanking in China. Het zijn deze twee observatoria die hun naam aan de komeet hebben gegeven, komeet Tsuchinshan–ATLAS. Berekeningen aan de baan van de komeet, die afkomstig is uit de bekende Oortwolk van komeetkernen buiten het zonnestelsel, hebben laten zien dat het perihelium op 27 september 2024 plaatsvindt, da’s het moment dat de komeet het dichtste bij de zon komt. Hij staat dan 58 miljoen km van de zon vandaan (=0,39 Astronomische Eenheid, da’s de afstand aarde-zon).

Op 12 oktober 2024 zal de komeet het dichtst bij de aarde staan, op een afstand van 0,47 AE=73 miljoen km. De komeet staat dan in het sterrenbeeld Maagd (Virgo) en hij gaat richting Slang (Serpens) en daarna Slangendrager (Ophiuchus). De verwachtingen zijn dat de komeet dan mogelijk met het blote oog zichtbaar zal zijn, al zijn voorspellingen voor kometen in veel gevallen onbetrouwbaar (gebleken), vanwege het grillige karakter van komeetkernen. Ik heb met Stellarium onderstaand kaartje gemaakt, waarop de avondhemel zichtbaar is op 16 oktober 2024, laag aan de hemel tussen ZW en W, zo rond 19.40 uur.

Gideon van Buitenen heeft berekeningen gedaan en hij denkt dat de komeet tijdens het perihelium een schijnbare helderheid van +0,9m kan hebben en tijdens de dichtste nadering tot de aarde van -0,2m. Dat zou betekenen dat de komeet zonder telescoop of verrekijker zichtbaar is. Hieronder een grafiek met een voorspelling van de helderheid van komeet Tsuchinshan–ATLAS, de zwarte stippen zijn recent gedane waarnemingen.

Bron: Wikipedia + Astro.vanbuitenen + Aerith.net.

