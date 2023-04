Kijk nou, Curiosity vindt een steen met graten op Mars

door

NASA’s Marsrover Curiosity, die al elf jaar in de 154 km grote Gale krater op Mars rondtuft, heeft pas geleden een merkwaardige steen gefotografeerd. Op sol 3786, zoals ze de Marsdagen daar noemen, da’s 1 april bij ons, heeft ‘ie de steen gefotografeerd die je hierboven ziet, een steen die een soort van graten of ruggengraat lijkt te bezitten. de foto is gemaakt met de Mast Camera (Mastcam) van Curiosity. Met een andere camera van Curiosity, de Chem Cam, zijn er ook foto’s van gemaakt. Misschien denk je dat het een late 1 aprilgrap is, maar het is geen grap – hier de foto in de NASA-archieven.

Grote vraag is natuurlijk wat dit voor vreemde steen is. Marsrovers vinden wel vaker vreemde stenen op de Rode planeet, maar dit lijkt wel de meest bizarre tot nu toe te zijn. Astrobioloog Nathalie Cabrol zei dit er op Twitter over:

In 20 years of studying Mars, that’s the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one…It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023

Hier nog een versie van de ‘gigapan’, waarin je de hele omgeving ziet waarin de steen ligt en waar je kunt in en uitzoomen en heen en weer kunt bewegen. Je ziet dat er veel meer van die stenen met rare uitstulpingen liggen. Men vermoedt dat de stenen deze rare vorm gekregen hebben door de eroderende werking van de wind. Bron: Deze tweet.

