Euclid is succesvol gelanceerd

Het ruimtevaartuig Euclid van ESA werd vandaag (1 juli) om 17.12 u CEST met een SpaceX Falcon 9 raket gelanceerd vanaf Cape Canaveral Space Force Station in Florida, VS. De succesvolle lancering markeert het begin van een ambitieuze missie om de aard van twee mysterieuze componenten van ons heelal, donkere materie en donkere energie, bloot te leggen en om ons te helpen bij het beantwoorden van de fundamentele vraag: waaruit bestaat het heelal? Na de lancering en afkoppeling van de raket bevestigde het European Space Operations Centre (ESOC) van ESA in Darmstadt, Duitsland, dat het grondstation New Norcia in Australië om 17.57 u. CEST een signaal van Euclid had opgepikt. Euclid is nu onderweg naar Lagrangepunt 2 (L2), dat 1,5 miljoen km van de aarde verwijderd is, in de richting precies tegengesteld aan de zon. Hieronder beelden van de lancering.

Euclid zal miljarden sterrenstelsels tot op 10 miljard lichtjaren afstand observeren om de grootste, meest nauwkeurige 3D-kaart van het heelal te maken, waarbij de derde dimensie de tijd zelf voorstelt. Deze gedetailleerde kaart van de vorm, positie en beweging van sterrenstelsels zal ons inzicht geven in hoe materie is verspreid over immense afstanden en hoe de uitdijing van het heelal zich heeft ontwikkeld in de loop van de kosmische geschiedenis. Hieruit kunnen astronomen de eigenschappen van donkere energie en donkere materie afleiden. Dit zal theoretici helpen om de rol van zwaartekracht beter te begrijpen en de aard van deze raadselachtige entiteiten vast te stellen. Om de ambitieuze wetenschappelijke doel te bereiken, is Euclid uitgerust met een spiegeltelescoop van 1,2 m die de twee innovatieve wetenschappelijke instrumenten voedt: VIS, dat zeer scherpe beelden van sterrenstelsels maakt die een groot deel van de hemel bestrijken, en NISP, dat het infrarode licht van sterrenstelsels per golflengte kan analyseren om hun afstand nauwkeurig vast te stellen. Bron: ESA.

