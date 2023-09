De Vikram-lander en Pragyan-rover op de maan zijn in slaaptoestand gebracht

door

Zowel de Vikram-lander als de Pragyan-rover, beiden onderdeel van de succesvolle Indiase Chandrayaan-3 missie, zijn in een soort van slaaptoestand gebracht. Twee weken geleden landden ze in de buurt van de zuidpool van de maan en hebben ze beiden onderzoek gedaan naar de bodem ter plekke, vooral om te kijken of er water in de buurt is. Ze zijn nu allebei in een slaaptoestand gebracht omdat in de ‘maandag’, die een kleine maand duurt, nu de nacht is aangebroken en het zonder directe zonneschijn héél koud is. De batterijen van beiden zijn helemaal volgeladen en men hoopt dat ze de nacht kunnen overleven en dat ze op 22 september, als de zon weer ‘opkomt’, weer een teken van leven geven. Het kan er ’s nachts -120 °C worden en eigenlijk is de elektronika van de Chandrayaan-3 niet bestand tegen dergelijke koude temperaturen.

The #Chandrayaan3 mission surprised yet again, when the #Vikram lander did a short hop on the lunar surface yesterday. It repositioned itself by about 40 cm. I upscaled and interpolated the official video by @isro. https://t.co/i3YLhdWB39 pic.twitter.com/ff2G5LjilD — Simeon Schmauß (@stim3on) September 4, 2023

Voordat de Vikram-lander in slaapmodus ging deed ‘ie nog wel iets heel opmerkelijks: hij maakt vandaag een klein huppeltje op het maanopppervlak waarbij het door het aanzetten van de motor eventjes 40 cm opsteeg en vervolgens 30 á 40 cm verderop weer neerkwam. In de tweet hierboven zie je daar beelden van. Uniek was dat sprongetje trouwens niet. De Amerikaanse Surveyor-6 heeft het vele jaren geleden ook al eens gedaan. Hieronder nog beelden van vóór de hop van Vikram en erna.

Chandrayaan-3 Mission:

Vikram Lander is set into sleep mode around 08:00 Hrs. IST today.

Prior to that, in-situ experiments by ChaSTE, RAMBHA-LP and ILSA payloads are performed at the new location. The data collected is received at the Earth.

Payloads are now switched off.… pic.twitter.com/vwOWLcbm6P — ISRO (@isro) September 4, 2023

