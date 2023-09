Cyberaanval schakelt Gemini-telescopen in Chili en Hawaï uit

door

Sinds enkele weken zijn vanwege een cyberaanval twee grote telescopen, de Gemini South op Chili en de Gemini North op Hawaï uitgeschakeld. Op 1 augustus meldde het NOIRLab een cyberincident in de computersystemen. De Gemini-telescoop op Hawaï werd stilgelegd. En om de computersystemen van de Gemini-telescoop te isoleren schakelde men ook de telescoop in Chili uit. De website gemini.edu was tijdelijk offline, maar is nu weer online. Ook enkele andere kleinere observatoria op Cerro Tololo in Chili werden offline gehaald, en deze telescopen kunnen niet meer op afstand aangestuurd worden, slechts bij enkele doet personeel ter plaatse nog waarnemingen. Het onderzoek is nog gaande, niet duidelijk is of het om en ransomware-aanval gaat. Dit was bijvoorbeeld wel het geval bij de cyberaanval die eind vorig jaar de ALMA radiotelescoop in Chili twee maanden plat legde. De reden waarom een cyberaanval op een telescoop wordt ingezet is en blijft onduidelijk. NOIRLab wil alle getroffen telescopen zo snel mogelijk weer online hebben, aldus meldde het NOIRLab op 24 j.l.

De cyberaanvallen op de faciliteiten van NOIRLAb vonden plaats slechts enkele dagen voordat het National Counterintelligence and Security Center (NCSC) van de Verenigde Staten een adviesrapport uitbracht waarin Amerikaanse ruimtevaartbedrijven en onderzoeksorganisaties werden geadviseerd over de dreiging van cyberaanvallen en spionage. Ook NASA heeft regelmatig last van cyberaanvallen, zo was er de grote SolarWind-cyberaanval in 2021. Bronnen; NOIRLab, NRC, Space.com

