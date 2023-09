Mogelijk zijn er twee polaire ringstelsels ontdekt

door

Ze worden polaire ringsterrenstelsels of poolringstelsels genoemd, een zeldzame klasse van sterrenstelsels die een reusachtige ring van gas en sterren om zich heen hebben en die over de polen van het stelsel loopt. Deze week werd bekend dat een internationaal team van sterrenkundigen, o.a. van Queen’s University in Canada, twee mogelijke polaire ringstelsels heeft ontdekt. Nathan Deg en Kristine Spekkens van Queen’s leidden het onderzoek en dat deden ze door in het kader van de WALLABY survey met behulp van de Australische ASKAP radiotelescopen naar waterstofgas in 600 sterrenstelsels te kijken. Toen kwamen de twee sterrenstelsels in beeld, die door zo’n ring omhuld worden en die loodrecht staat op de schijf met de spiraalarmen. Eén van de stelsels is NGC 4632, waarvan je de foto hierboven ziet, inclusief de polaire ring. het stelsel staat 56 miljoen lichtjaar van ons vandaan. Vorig jaar september was er een ander polair ringstelsel ontdekt, eentje met de prachtige naam SDSS J095351.58+012036.1. Van de polaire ringstelsels (in het Engels afgekort als PRG’s) zijn er zo’n 400 kandidaten bekend, maatr men denkt dat er nog veel meer van deze stelsels zijn. Over het ontstaan van de polaire ring om de stelsels zijn nog ideeën. Eentje daarvan is dat ze het resultaat zijn van botsingen van sterrenstelsels, waarbij een groter stelsel een kleiner stelsel opslokt en het restant van de laatste die ring vormt.

In de toekomst kunnen polaire ringstelsels ook worden gebruikt om meer te weten te komen over donkere materie. Het is mogelijk om de polaire ringen te gebruiken om de vorm van donkere materie van het gaststelsel te onderzoeken, wat zou kunnen leiden tot nieuwe aanwijzingen over de mysterieuze eigenschappen van deze ongrijpbare substantie. Hier is het vakartikel over de ontdekking van de mogelijke polaire ringstelsels, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: Eurekalert.

