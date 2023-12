Grootste catalogus van extragalactische HI bronnen gepubliceerd

door

Hij heet officiëel de ‘FAST All Sky HI survey’ (FASHI), de catalogus van extragalactische HI bronnen die waargenomen zijn met de Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST) in China, ’s werelds grootste enkelvoudige radiotelescoop. Doel van FASHI is om meer dan 100.000 HI bronnen in kaart te brengen in een gebied aan de hemel van maar liefst 22.000 vierkante graad, gelegen tussen de declinatie -14° ZB en 66° NB, in het EM-gebied tussen 1050 en 1450 MHz. Dat doel is nog niet bereikt, maar hij is aardig op weg. Tussen augustus 2020 en juni 2023 werden 41.747 HI bronnen in kaart gebracht in een gebied dat 7.600 vierkante graad groot is, da’s pakweg 35% van het hemelgebied dat FAST kan zien. Alle bronnen lagen in het frekwentiebereik tussen 1.305,5 en 1.419,5 MHz.

HI gebieden zijn wolken in het interstellaire medium die bestaan uit neutraal atomair waterstof (HI), da’s waterstof dat niet geïoniseerd is, dus het bevat een proton in de kern en een elektron dat daar omheen draait. Van alle bronnen zijn ook spectra gemaakt en die bieden de sterrenkundigen veel inzicht in de waterstofwolken, die vooral informatie kunnen bieden over de spiraalstructuur van sterrenstelsels.

Meer informatie over de catalogus van HI bronnen vind je in het vakartikel van Chuan-Peng Zhang et al, The FAST all sky H i survey (FASHI): The first release of catalog, Science China Physics, Mechanics & Astronomy (2023).

Bron: Phys.org.

