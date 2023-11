Webb heeft een sterke toename van zuurstof gemeten in het vroege heelal

door

Gebruikmakend van de Webb ruimtetelescoop hebben Japanse sterrenkundigen de hoeveelheid zuurstof in het vroege heelal gemeten en die blijkt dat die hoeveelheid in sterrenstelsels binnen 500 tot 700 miljoen jaar na de oerknal sterk toenam. Sinds die tijd blijkt de hoeveelheid nagenoeg hetzelfde te zijn gebleven. Dat betekent dus dat al vroeg in het heelal zuurstof in ruime mate aanwezig was, een element dat een grote rol speel in de vorming van leven en dat is vroeger dan wat de sterrenkundigen eerst dachten.

Zuurstof werd niet tijdens de oerknal gevormd, zoals wel het geval was met waterstof en helium. Het is een product van sterren, die in hun kern elementen bij hoge temperatuur ‘verbranden’ en zo steeds zwaardere elementen vormen. Kimihiko Nakajima (National Astronomical Observatory of Japan) en zijn collega’s bestudeerden met Webb 138 sterrenstelsels, die in de eerste twee miljard jaar van het heelal bestonden en die bleken allemaal ongeveer net zoveel zuurstof te bevatten als hedendaagse sterrenstelsels, zoals de Melkweg. Van elke zeven sterrenstelsels die al bestonden in de periode 500-700 miljoen jaar na de oerknal (12,2 tot 13,3 miljard jaar geleden) waren er zes die de helft van de hoeveelheid zuurstof bevatten als voorspelt op grond van modellen. De sterke toename in de hoeveelheid zuurstof is onverwacht en dat maakt het mogelijk dat leven in het heelal al eerder verscheen dan voorspelt.

Meer hierover kan je lezen in het vakartikel van Kimihiko Nakajima et al, JWST Census for the Mass-Metallicity Star-Formation Relations at z=4-10 with the Self-Consistent Flux Calibration and the Proper Metallicity Calibrators, arXiv (2023) – te publiceren in de The Astrophysical Journal Supplement Series.

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...