Mogelijk kan de top-10 van verste sterrenstelsels in het heelal weer herzien worden – dankzij Webb/JADES

Op 14 november jongstleden publiceerde ik de Top-10 van de verste sterrenstelsels in het heelal, een lijstje waarvan de meeste sterrenstelsels ontdekt zijn met de James Webb Space Telescope (JWST) a.k.a. Webb. Lijstaanvoerder en recordhouder op dit moment is JADES-GS-z13-0, een sterrenstelsel dat een roodverschuiving z = 13,2 leeft, d.w.z. dat het op een afstand staat van 33,381 miljard lichtjaar afstand en dat het licht er 13,5 miljard jaar over heeft gedaan om ons te bereiken. Maar het zou kunnen zijn dat het lijstje binnenkort al weer kan worden herzien, want begin deze week verscheen dit vakartikel op de ArXiv van B. Robertson et al (o.a. University of California) van het JWST Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES) team. Dat heeft heeft met Webb elf zeer ver verwijderde sterrenstelsels ontdekt, waarvan er vier zijn met een roodverschuiving die hoger is dan z=13,2 – zie de foto hierboven. Aanvoerder van de nieuwe lijst zou dan JADES+53.10762-27.86013 worden, dat z≈14,6 heeft, linksboven op de foto te zien. Dat stelsel zou dan op 34 miljard lichtjaar afstand staan…. mits de gemeten roodverschuiving correct is.

Earliest Galaxies in the JADES Origins Field: Luminosity Function and Cosmic Star-Formation Rate Density 300 Myr after the Big Bang. https://t.co/DRlTxVtnG5 — Astrophysics Papers (@AstroPHYPapers) December 18, 2023

En dat laatste is wel cruciaal. De roodverschuiving zoals gemeten door het JADES team is een fotometrische afstand. Maar zoals ik in deze Astroblog duidelijk maakt is die methode niet zo nauwkeurig, want het is er eentje die gebruik maakt van de verschillende filters van Webb en op basis daarvan een schatting maakt van de roodverschuiving van de delen van het licht. Pas als de metingen bevestigd zijn met spectroscopische waarnemingen en er komt een bevestiging van de gemeten waarde, dán pas kan gezegd worden dat JADES+53.10762-27.86013 de nieuwe recordhouder is. Nog even afwachten dus. Bron: In the Dark.

