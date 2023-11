De top-10 van verste sterrenstelsels in het heelal

door

Naar aanleiding van mijn blog gisteren over de ontdekking door Webb van de op één na en op drie na verste sterrenstelsels die ooit zijn gezien heb ik een lijstje opgezocht met de tien verst verwijderde sterrenstelsels zoals nu bekend. De meeste stelsels van deze top-10 zijn met Webb ontdekt – hoe kan het ook anders.

Sterrenstelsel roodverschuiving z afstand in tijd (miljard jaar)* afstand in miljard lichtjaar Bestond al x miljoen jaar na de oerknal JADES-GS-z13-0

13,20 13,576 33,381

325 UNCOVER-z13 13,079 13,51

33,321 330 JADES-GS-z12-0 12,63 13,556 33,093 346 UNCOVER-z12

12,393 13,48 32,968 355 GLASS-z12 12,117

13,536 32,818 367 JADES-GS-z11-0 (UDFj-39546284) 11,58 13,512 32,512 390 CEERS J141946.36+525632.8 (Maisie's Galaxy) 11,44 13,4 32,430

397 CEERS2 588 11,04

13,45 32,185 417 GN-z11 10,6034

13,481 31,903 441 JADES-GS-z10-0 UDFj-39546284 10,38

13,449 31,753 454

*De tabel in de bron laat ook de onzekerheidsmarges in de roodverschuivingen en afstanden zien. Voor de kolom ‘afstand in tijd (in miljarden jaren)’ heb ik telkens de hoogste waarde in de tabel gebruikt.

De afstand tot bovenstaande tien stelsels is met spectroscopische waarnemingen bevestigd. Er zijn echter met Webb ook sterrenstelsels ontdekt, die mogelijk nóg verder weg staan, zoals F200DA-006 (met z=20,6 ), die al 170 miljoen jaar na de oerknal voorkwam. Deze zijn echter nog niet spectroscopisch bevestigd. In de bron zie je meer van die onbevestigde stelsels. In de lijst ontbreekt ook het stelsel HD1, waar ik vaker over heb geblogd. Die schijnt een roodverschuiving van z=13,3 te hebben, maar ook dat is nog niet spectroscopisch bevestigd. Bron: Wikipedia.

