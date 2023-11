Landsat 8 brengt de Biesbosch in beeld

door

De Biesbosch is een nationaal park vlakbij Dordrecht, een zeer waterrijk natuur- en recreatiegebied met z’n kenmerkende zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. Het gebied is grotendeels het gevolg van de grote St. Elisabethsvloed, die plaatsvond in november 1421, waarbij de dijken doorbraken en een groot gebied werd overstroomd. Naar schatting enkele duizenden mensen kwamen om bij die overstromingen. In 1994 werd het gebied uitgeroepen tot Nationaal Park en dat is nu vanuit de ruimte in beeld gebracht door de Landsat 8 satelliet met z’n OLI (Operational Land Imager) en wel op 8 juli dit jaar. De Biesbosch heeft z’n naam ontleend aan bies, een tot drie meter hoog opgroeiend gewas dat zich in het bijzonder leent voor allerlei soorten van vlechtwerk. Eind jaren zestig werden in de Biesbosch drie spaarbekkens aangelegd, Petrusplaat, Honderd en Dertig en De Gijster, welke je op de foto als de donkere vlekken ziet. De Biesbosch volgde oorspronkelijk de zoutwatergetijden, maar dat veranderde na de watersnoodramp van 1953. Als gevolg van die ramp werden de Deltawerken aangelegd en door de afsluiting van het Haringvliet in 1970 kwam er een einde aan de voorheen significante getijdenverschillen in de Biesbosch. Bron: NASA/Earth Observatory + Wikipedia.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...