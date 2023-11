Pizza in Space!

door

Je kunt zoals te doen gebruikelijk satellieten de ruimte in sturen of astronauten, maar je kunt er ook voor kiezen gekke dingen in de ruimte te doen, zoals Rickrollin in de ruimte, Thomas het stoomtreintje in de ruimte, LEGO-poppetjes in Space, flesjes Heinz Tomatenketchup, spiksplinternieuwe iPads of vanuit een ballon op 39 km hoogte met een parachute naar beneden duiken. In dezelfde categorie van ‘doe es wat geks in de ruimte’ valt de poging van Chef Erik, die het aandurfde een door hemzelf gebakken pizza met een weerballon de ruimte in te sturen, om die vervolgens na de landing op te eten. Nou ja, dat was het plan. Dochterlief Rosemarijn verwees mij naar de video van het best wel gewaagde ehhh.. zeg maar culinair-aeronautische experiment en ik vond het zeer vermakelijk om naar te kijken. De ballon, met daaronder de gebakken pizza, camera en GPS-apparatuur, kwam uiteindelijk tot 30 km hoogte – alle gegevens van de pizzavlucht zijn hier te zien. Hieronder de video met alle belevenissen van Chef Erik, z’n pa Arie en zoon Jelle. Kijken!

Oh ja en als toegift ook nog deze link naar een andere video, dit keer van een ei die ze vanuit de ruimte op aarde laten vallen. Zou het ei heel blijven na de val, was de grote vraag. Roos, dank voor alle links!

