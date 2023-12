50 jaar na Apollo doet de VS op 25 januari 2024 een nieuwe poging op de maan te landen

Meer dan een halve eeuw geleden landde de laatste Apollo-missie op de maan. Dit was de fameuze Apollo-17 missie met Eugene Cernan als commandant. Over ruim een maand, namelijk op 25 januari a.s. zal de Verenigde Staten opnieuw een poging doen om met een ruimtevaartuig op de maan te laten landen. De missie is genaamd Cert-1, en zal naast de poging tot een maanlanding tevens de gecremeerde resten van de schrijver van Star Trek, Gene Roddenberry, en een actrice, Nichelle Nichols uit Star Trek, naar de maan brengen. Ook bevat de missie een aantal ’tijdcapsules’ ‘Peregrine’s DHL Moonbox’. De CEO van Astrobotic, het bedrijf dat deze ambitieuze onderneming zal trachten te realiseren, John Thornton, verheugt zich op de komende weken in aanloop naar deze bijzondere missie. Astrobotic zou, als de missie slaagt, het eerste bedrijf zijn dat een lander met succes op het maanoppervlak zet. De lander luistert naar de fraaie naam Peregrine, en is, mogelijk overbodig te stellen, een onbemande lander. Astrobotic’s John Thornton meldde dat het voornaamste doel van de missie is het vervoeren van NASA-instrumenten om de maanomgeving te bestuderen in afwachting van de bemande missies van NASA in Artemis.

Een aantal jaren geleden heeft NASA enkele Amerikaanse bedrijven de opdracht egeven wetenschappelijke experimenten en technologieën te ontwerpen – een programma genaamd CLPS, ‘Commercial Lunar Payload Services’ met als doel een maaneconomie te ontwikkelen en transportdiensten tegen lagere kosten aan te bieden. Astrobotic’s CEO John Thornton hield woensdag 29 november j.l. een persconferentie in Pittsburgh, waar het bedrijf zetelt. De lancering staat gepland voor 24 december a.s., vanaf het KSC in Florida. De missie maakt gebruik van een nieuwe raket van United Launch Alliance, de Vulcan Centaur. Het zal dan enkele dagen duren voor de sonde in een baan om de maan komt, en moet dan nog tot 25 januari wachten, voordat de afdaling naar het maanoppervlak kan gaan plaatsvinden, dit in verband o.a. met de lichtomstandigheden.