De meest verre actieve galactische kern met hoge energieën waargenomen met de LST-1

Sterrenkundigen verbonden aan de Large-Sized Telescope (LST) op La Palma zijn er in geslaagd om de meest verre Active Galactic Nuclei (AGN) te ontdekken, een sterrenstelsel met een zeer actief superzwaar zwart gat, dat door massatoevoer deeltjes en straling van zeer hoge energie de ruimte in stuurt. De LST-1 is een zogeheten Tsjerenkov-telescoop Array, een prototype van een telescoop die in staat is straling te zien als gevolg van het Tsjerenkov-effect. Met de LSR-1 keek men naar het stelsel genaamd OP 313, waarvan eerder al lage energieën waren waargenomen. Maar nu zag men ook straling met energieën boven de 100 GeV (da’s gammastraling) en dat maakt OP 313 als bron van hoge energieën tot de eerste serieuze ontdekking van de LST-1.

Er zijn vele soorten AGN en OP 313 behoort tot de categorie van de Flat Spectrum Radio Quasar’s (FSRQ’s), die zeer lichtsterk kunnen zijn. Met de telescoop zag men straling tot boven de 100 GeV, hetgeen OP 313 de tiende quasar maakt die met dergelijke hpge energieën bekend is. De roodverschuiving van de AGN blijkt z=0,997 te zijn, hetgeen betekent dat ‘ie op 8 miljard lichtjaar afstand staat, hetgeen ‘m de meest verre AGN maakt die tot nu toe bekend is. Het is erg lastig om sterrenstelsels zoals OP 313 te detecteren, omdat hun signaal door de enorme afstand moeilijk te onderscheiden valt van de zogeheten Extragalactic Background Light (EBL), de gecombineerde achtergrondstraling in alle delen van het spectrum van álle extragalactische bronnen buiten de Melkweg. LST-1 laat in z’n pioniersfase zien dat Tsjerenkov-telescoop Arrays zoals deze uitstekend geschikt zijn om dit soort objecten waar te nemen. Bron: Phys.org.

