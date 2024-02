Een nieuwe en ook best wel vreemde soort sterren ontdekt, de ‘oude rokers’

door

Sterrenkundigen hebben in het centrum van ons Melkwegstelsel een nieuw soort sterren ontdekt, sterren die je ook wel een tikkeltje vreemd mag noemen. Ze worden ‘oude rokers’ genoemd, Old Smokers in het Engels. Philip Lucas (University of Hertfordshire) en zijn team onderzochten met de VISTA telescoop in het Chileense Andesgebergte in het kader van de Vista Variables in the Via Lactea (VVV) survey tien jaar lang jonge, pasgeboren proto-sterren in de Melkweg en daarvan bestudeerden ze er 32, gelegen in de zogeheten ‘Nuclear Stellar Disc’, een gebied dicht bevolkt met sterren en rijk aan metalen (elementen zwaarder dan helium) in het centrum van de Melkweg, Daar ontdekten ze die oude rokers, oude rode reuzensterren die aan het einde van hun leven gekomen zijn, die lange tijd niet opgemerkt zijn en die dan ineens donkere wolken van stof uitblazen en daardoor wel 40 tot 100 keer minder helder worden – vanwege hun grootte en plotselinge lichtverzwakking worden ze ook wel Dipping Giants genoemd. Ze worden dan zo lichtzwak dat VISTA ze met zijn infraroodcamera nauwelijks nog kan zien. En dan na een paar jaar kunnen ze in korte tijd hun oorspronkelijke helderheid weer terugkrijgen.

In totaal heeft men 21 van die Oude Rokers ontdekt, pakweg 30.000 lichtjaar van ons vandaan gelegen. Niet duidelijk is wat precies die uitstoot van stof heeft veroorzaakt. Wel is duidelijk dat er in dat gebied veel zware elementen zijn en dat die er voor zorgen dat er meer stof in de atmosfeer van sterren zit dan elders in de Melkweg.

Meer informatie hierover vind je in het vakartikel van Phil Lucas et al, The most variable VVV sources: eruptive protostars, dipping giants in the Nuclear Disc and others, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024).

(2024). DOI: 10.1093/mnras/stad3700 Carlos Contreras Peña et al, On the incidence of episodic accretion in Class I YSOs from VVV, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024). DOI: 10.1093/mnras/stad3780

(2024). DOI: 10.1093/mnras/stad3780 Zhen Guo et al, Multi-wavelength detection of an ongoing FUOr-type outburst on a low-mass YSO, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2024). DOI: 10.1093/mnrasl/slad201

Bron: Phys.org.

