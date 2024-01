Opnieuw is een ultragrote structuur in het heelal ontdekt – de Grote Ring

door

Eerst was er de ‘Gigantische Boog‘, een ultragrote structuur van aan elkaar verbonden clusters van sterrenstelsels die maar liefst 3,3 miljard lichtjaar lang is en ruim 300 miljoen lichtjaar breed. Dat was in 2021. En nu is er opnieuw zo’n ultragrote structuur ontdekt, dit keer sterrenstelsels die een Grote Ring met elkaar vormen, een structuur die 9,2 miljard lichtjaar van ons vandaan staat en die 1,3 miljard lichtjaar in doorsnede is – de omtrek van de ring is zo’n vier miljard lichtjaar. Zou je de ring zo met je blote oog kunnen zien dan zou de cirkel vijftien volle manen kunnen bevatten. Beide enorme grootschalige structuren zijn ontdekt door Ph.D. student Alexia Lopez van de University of Central Lancashire (UCLan). Opvallend detail: de twee structuren staan niet eens ver van elkaar vandaan aan de hemel, ze staan slechts 12° van elkaar vandaan.

De vraag is hoe deze ultragrote structuren, waarvan de leden (duizenden sterrenstelsels) door onderlinge zwaartekracht aan elkaar verbonden zijn, hebben kunnen ontstaan en of ze niet strijdig zijn met het kosmologische principe. Mogelijk houden ze verband met de zogeheten Baryonic Acoustic Oscillations (BAO’s), alleen zijn die met een doorsnede van 500 miljoen jaar een stuk kleiner dan deze twee structuren. Het zou kunnen zijn dat ze meer passen bij de theorie van Roger Penrose, met diens ‘Conformal Cyclic Cosmology‘ (CCC), waarbij de ringen een resultaat zouden kunnen zijn van die CCC. En er is nog een mogelijkheid: dat ze verband houden met kosmische snaren, dat zijn topologische ‘defecten’ met enorme afmetingen, die tijdens de oerknal ontstaan kunnen zijn en die recent door Nobelprijswinnaar James Peebles genoemd werden als oorzaak van de grootschalige structuren in het heelal.

De theorie van het Kosmologische Principe is de aanname in de kosmologie dat het heelal op grote schaal er in alle richtingen hetzelfde uitziet (isotroop) en dat het op iedere plaats dezelfde eigenschappen bezit (homogeen). Volgens dat principe zouden structuren in het heelal niet groter moeten zijn dan 1,2 miljard lichtjaar, maar daar gaan de Gigantische Boog en de Grote Ring dik overheen. Beide structuren werden door Lopez ontdekt door te kijken naar absorptielijnen in de spectra van quasars (met name van Magnesium-II), verkregen door de Sloan Digital Sky Survey (SDSS). Bron: Phys.org.

