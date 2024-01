De oermagnetische velden van het heelal zouden in beeld kunnen worden gebracht door donkere materie

door

Magnetisme kennen we al sinds mensenheugenis en we weten ook dat hemelobjecten als de zon en de aarde sterke magnetische velden hebben, merkbaar onder andere aan het noorderlicht, waarbij electrisch geladen deeltjes in interactie komen met het aardmagnetisch veld. Extreme objecten als neutronensterren of zwarte gaten hebben nog sterkere magnetische velden. Vermodelijk is het gehele heelal gevuld met magnetische velden en is dat al zo sinds de oerknal. Recent is betoogd dat we die ‘oermagnetische velden’, de primordiale magnetische velden van kort na de oerknal, nog moeten kunnen zien en wel via… donkere materie! Het idee komt van Pranjal Ralegankar (SISSA, International School for Advanced Studies) die in een recente studie laat zien dat de verdeling van de oermagnetische velden te zien zou zijn via minihalo’s van donkere materie. Het idee is als volgt: elektronen en geïoniseerd waterstof zou in het vroegste heelal de intergalactische magnetische veldlijnen volgen, want zij reageren op de elektromagnetische wisselwerking, donkere materie reageert daar niet op. Langs die veldlijnen zou de dichtheid van materie daarmee iets hoger worden en dát is waar donkere materie wel op reageert, want die gewone materie heeft ook zwaartekracht en daar reageert de donkere materie wel op. Ralegankar denk dat op die manier minihalo’s van donkere materie zijn gevormd. De elektronen en waterstofkernen zullen elkaar in de verdere evolutie van het heelal na interactie met het magnetische veld ‘opheffen’ óf combineren tot neutraal waterstof, zodat er van die oorspronkelijke verdichtingen in het vroegste heelal niets meer te zien is. Maar die minihalo’s zouden vandaag de dag nog wel zichtbaar moeten zijn, aldus Ralegankar. Dat zou volgens hem moeten kunnen met zwaartekrachtlenzen van ver verwijderde objecten. En daarmee zouden die minihalo’s dan het laatste overblijfsel zijn van het oermagnetische veld in het vroegste heelal.

Meer hierover kan je lezen in het vakartikel van Ralegankar, Pranjal. “Dark Matter Minihalos from Primordial Magnetic Fields.” Physical Review Letters 131 (2023): 231002.

