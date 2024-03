In het CCC+TL model van het heelal is donkere materie helemaal niet nodig

door

Nieuw onderzoek door de Universiteit van Ottawa zegt dat donkere materie helemaal niet hoeft te bestaan. Voor het bestaan van donkere materie zijn al veel indirecte aanwijzingen, zoals de galactische rotatiekrommen en de zwaartekrachtlenzen. Van alle materie in het heelal zou zo’n 85% uit donkere materie bestaan en de overige 15% uit gewone materie. Maar Rajendra Gupta van genoemde universiteit denkt daar heel anders over. Volgens zijn berekeningen hoeft donkere materie helemaal niet te bestaan, mits je maar uitgaat van het CCC+TL model van het heelal. We hebben Gupta en zijn ideeën hier wel eens vaker besproken en die zijn best afwijkend van de gangbare heelalmodellen, met name van het vigerende ΛCDM model, dat veronderstelt dat er donkere energie (Λ) en koude donkere materie (CDM) is. Basis voor Gupta zijn twee ideeën: die van de covarying coupling constants (CCC) en van “tired light” (TL), gecombineerd in het CCC+TL model. Beide ideeën zijn eigenlijk al oud. CCC is de theorie van de zich ontwikkelende ‘koppelingsconstanten’, ooit voorgesteld door Paul Dirac (niet te verwarren met de CCC van Roger Penrose). Dit zijn fundamentele natuurconstanten die de interacties tussen elementaire deeltjes regelen en die mogelijk variëren in de loop der tijd. En de theorie van het ‘vermoeide licht’ (Engels: tired light) werd in 1929 voor het eerst voorgesteld door Fritz Zwicky. De theorie stelt dat de roodverschuiving van licht van ver verwijderde sterrenstelsels niet komt door de uitdijing van het heelal, maar door een geleidelijk verlies van energie van de fotonen, de lichtdeeltjes.

Eerder kwam Gupta op basis van die oude hypotheses al tot de stelling dat het heelal niet 13,8 miljard jaar oud is, maar twee keer zo oud, 26,7 miljard jaar om precies te zijn. En nu heeft ‘ie nieuwe berekeningen gedaan, gebruikmakend van gegevens van Baryonische Accoustische Oscillaties (BAO’s) en daaruit zou blijken dat donkere materie helemaal niet nodig is. Met de tijd zouden de natuurkrachten door de CCC afnemen en dat zou invloed hebben op de verdeling van sterrenstelsels en op de hoekgrootte in de kosmische microgolf-achtergrondstraling, waardoor het lijkt alsof er donkere materie bestaat. Zoals ik eerder al zei: met zijn ideeën is Gupta een soort roepende in de woestijn en ik verwacht hier wel de nodige kritiek op, met name omdat al heel veel TL modellen zijn gefalsificeerd.

Meer informatie hierover vind je in het vakartikel van Rajendra P. Gupta, Testing CCC+TL Cosmology with Observed Baryon Acoustic Oscillation Features, The Astrophysical Journal (2024).

Bron: Phys.org.

