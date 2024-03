Maar liefst 400.000 spiraalstelsels en 30.000 ringstelsels geïdentificeerd door burgerwetenschappers en door AI

door

In het kader van het “GALAXY CRUISE” project zijn burgerwetenschappers (Engels: citizen scientists) er in geslaagd om in gegevens verzameld met de Subaru telescoop op Hawaï om maar liefst 400.000 spiraalstelsels en 30.000 zogehetenringstelsels te identificeren. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van AI, artificiële ofwel kunstmatige intelligentie. In die gegevens bevinden zich zeer veel sterrenstelsels, maar om de precieze vorm van het stelsel te herkennen is erg complex, zeker omdat het vaak erg vage lichtzwakke objecten zijn. Met projecten als GALAXY CRUISE en eerder ook de Galaxy Zoo worden wereldwijd enthousiaste vrijwilligers ingezet om vanachter hun PC mee te doen de stelsels te indentificeren. Aan de GALAXY CRUISE deden meer dan 10.000 burgerwetenschappers mee, zoals ze genoemd worden.

AI kan dat identificeren ook doen, maar daarvoor moet het eerst getraind worden om de vormen te herkennen en daarvoor gebruikt het de eerst door mensen bekeken en geclassificeerde gegevens. Een team van sterrenkundigen onder leiding van Rhythm Shimakawa (Waseda University, Japan) kon zodoende 20.000 door mensen geïdentificeerde sterrenstelsels (waaronder 900 ringstelsels) laten zien aan een AI programma en dat werd vervolgens ‘losgelaten’ op 700.000 sterrenstelsels in de gegevensset van Subaru. Daarin herkende AI 400.000 spiraalstelsels en 30.000 ringstelsels. Statistische analyse van de resultaten laten zien dat ringstelsels, die minder dan 5% uitmaken van alle sterrenstelsels, karakteristieken hebben tussen spiraalstelsels en elliptische stelsels. Dat komt goed overeen met computersimulaties van sterrenstelsels.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Rhythm Shimakawa et al, GALAXY CRUISE: Spiral and ring classifications for bright galaxies at z = 0.01–0.3, Publications of the Astronomical Society of Japan (2024).

Bron: Phys.org.

Vind ik leuk: Vind-ik-leuk Laden...