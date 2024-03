Minstens één op de twaalf sterren consumeert planetair materiaal

door

Recent onderzoek laat zien dat minstens één op de twaalf sterren wel eens planetair materiaal consumeert, dat wil zeggen dat ze complete planeten of delen van planeten verorberen. Sterrenkundigen onder leiding van het ASTRO 3D instituut bekeken met de 6,5-meter Magellan Telescoop en ESO’s Very Large Telescope (VLT), beiden in Chili, en met de 10-meter Keck Telescoop op Hawaï naar ’tweelingsterren’, dubbelsterren die een gelijke chemische samenstelling zouden moeten hebben. In 8% van de gevallen bleek die samenstelling toch wezenlijk te verschillen. Fan Liu (Monash University) en zijn team bestudeerden de tweelingsterren, die allemaal uit dezelfde moleculaire wolk zijn ontstaan en die daarom identiek zouden moeten zijn – co-natal—borne zoals ze dat noemen. Ze bekeken 91 van die paren sterren en in 8% vond men bij één van de sterren een andere chemische samenstelling, er op wijzend dat die sterren planetair materiaal consumeren. Het geeft ook aan dat veel planetaire systemen instabiel zijn.

Meer hierover is te lezen in het vakartikel van Fan Liu, At least one in a dozen stars exhibits evidence of planetary ingestion, Nature (2024).

Bron: Phys.org.