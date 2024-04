EU parlementslid pleit voor het beter in kaart brengen van kennis en onderzoek naar UAP’s in de Europese Unie (video’s/interview)

door

Recent is er op initiatief van MEP Francisco Guerreiro (MEP voor Portugal), een bijeenkomst gehouden met toespraken en presentaties die allen betrekking hadden op de rapportage, protocollen, onderzoek in de Europese Unie van UAP’s ‘Unidentief Anomalous Phenomena’. Guerreiro wil zo het fenomeen ‘UAP’ in de EU beter in kaart brengen. Dit in navolging van alle ontwikkelingen die in de Verenigde Staten met betrekking tot UAP’s recent te zien waren, denk aan onder meer de rapporten over UAP’s van het Department of Defense en de rapporten en openbare webcast uitzending van NASA over UAP’s in 2023, zie hier deze en deze Astroblogs. Hieronder is een video op YouTube te bekijken die beelden van de bijeenkomst toont, waar niet alleen Guerreiro spreekt maar ook andere personen en organisaties die zich met het onderzoek naar UAP’s bezighouden. De video is van Robert Fleischer. Een andere video, van Thomas Fessler, op YT, toont een interview met Francisco Guerreiro.



Opzet bijeenkomst 20 maart j.l.

Tijdens de bijeenkomst volgt er als eerste een introductie, gedaan door MEP Francisco Guerreiro. Ten tweede spreekt André Jol, vertegenwoordig van de UAP Coalition Netherlands. De derde spreker is Edoardo Russo, van EuroUfo. Vervolgens komt Dr. Beatriz Villarroel aan het woord van het Nordic Institute of Theoretical Physics. Ten slotte komen er twee piloten aan het woord, resp. Christiaan van Heijst en Ryan Graves, van de non-profit organisatie Americans for Safe Aerospace. De bijeenkomst eindigde met een Q&A. De bijeenkomst werd gehouden onder de titel ‘EU Airspace: Reporting And Scientific Assessment, 20 March 2024’. Verder zijn hier de vragen te vinden die Francisco Guerreiro vorig jaar in het EU parlement m.b.t. UAP’s stelde. De aanleiding voor de bijeenkomst was o.a. de hoorzitting van UFO-klokkenluider David Grusch voor de Amerikaanse Congres. Guerreiro pleit voor een wetenschappelijke aanpak in de EU van het onderzoek naar UAP’s en wil het onderwerp in zijn algemeen meer bespreekbaar maken. Bronnen; UAP Coalition Netherlands, EU, YT Thomas Fessler