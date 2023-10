Webb brengt de Krabnevel (M1) op een andere manier in beeld

door

Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University).

De Krabnevel (M1) is het restant van de supernova die in 1054 verscheen en die toen zelfs overdag met het blote oog zichtbaar was. Het restant staat 6500 lichtjaar van ons vandaan in de richting van het sterrenbeeld Stier (Taurus) en het is één van de meest bestudeerde hemelobjecten. Dat is jaren geleden al enkele keren gebeurd met de Hubble ruimtetelescoop en recent heeft ook Webb er naar gekeken en wel met z’n NIRCam (Near-Infrared Camera) en MIRI (Mid-Infrared Instrument) instrumenten. Zoals we weten kijkt Webb in het infrarood en daarmee kan ‘ie heel goed de verdeling van het stof in de Krabnevel zien. In het centrum van de Krabnevel staat de pulsar PSR B0531+21, het compacte overblijfsel van de kern van de ster die op 4 juli 1054 explodeerde. De pulsar is met z’n straling en magnetisch veld de motor van de Krabnevel en zorgt er voor dat er synchrotronstraling wordt geproduceerd.

In de schuif-afbeelding hieronder zie je de twee foto’s die Hubble (in 2005, links) en Webb (nu, rechts) van de Krabnevel hebben gemaakt.

Credit: NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Princeton University)

Bron: ESA.

