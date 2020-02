Wederom: wijst het overschot aan gammastraling uit het Andromedastelsel op donkere materie?

door

Het onderwerp is al diverse keren de Astroblogs gepasseerd, onder andere hier: wijst het overschot aan gammastraling vanuit het naburige Andromedastelsel (M31) soms op annihilerende donkere materie, deeltjes donkere materie die tegen elkaar botsen en dan uiteindelijk transformeren tot hoogenergetische fotonen. Recent is er weer een artikel verschenen van Chris Karwin et al, (Universiteit van Californië), waarin de onderzoekers op basis van waarnemingen gedaan met het LAT-instrument op de Fermi gammasatelliet zeggen dat het waargenomen overschot aan gammastraling (fotonen van 1-100 GeV energie, het overschot is niet groot, zo’n 3 á 5% boven het gemiddelde) uit het Andromedastelsel afkomstig is van annihilerende donkere materie. Het blijkt namelijk dat het overschot niet komt uit de centrale regio van het Andromedastelsel, het meest lichtrijke gebied, dat zo’n 70 kiloparsec (1 Kpc=3261 lichtjaar) in diameter is. Het overschot komt uit een gebied 120-200 Kpc verwijderd van het centrum. Dáár bevindt zich de halo van donkere materie. Alle gangbare modellen van de evolutie van sterrenstelsels zeggen dat alle sterrenstelsels ontstaan in zo’n halo van donkere materie. Het overschot komt dus uit een regio waar veel donkere materie is en weinig gewone materie – ergo: grote kans dus dat het overschot ontstaat door donkere materie, aldus Chris Karwin en z’n kornuiten. Deeltjes donkere materie, zoals de hypothetische WIMP’s (weakly interactive massive particles) kunnen met zichzelf reageren en dan annihileren, precies zoals deeltjes en antideeltjes ook annihileren als ze tegen elkaar botsen.

Die deeltjes donkere materie (X in de afbeelding hierboven) vormen dan zogeheten donkere fotonen (A in de afbeelding) en die vervallen op hun beurt weer in gewone fotonen (y in de afbeelding). Bron: ParticleBites.