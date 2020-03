Eiwit ontdekt in een meteoriet

door

Onderzoekers hebben bewijs gevonden voor de aanwezigheid van eiwit in een meteoriet. Het gaat om een meteoriet, genaamd Acfer 086, die in 1990 in Algerije werd gevonden en het eiwit (proteïne) dat daarin werd aangetroffen is hemolithine. Eerder werden al organische materialen, suikers en sommige andere moleculen, die worden beschouwd als voorlopers van aminozuren en volledig gevormde aminozuren in zowel meteorieten als kometen gevonden, maar tot nu toe waren er geen eiwitten gevonden in buitenaards objecten. Een team van onderzoekers van Plex Corporation, Bruker Scientific LLC en Harvard Universiteit vond het hemolithine-eiwit, dat klein is en voornamelijk bestaat uit glycine en aminozuren. Het had ook zuurstof-, lithium- en ijzeratomen aan zijn uiteinden – een samenstelling die nog nooit eerder was gezien. Het eiwit is gerelateerd aan een grote verhouding van deuterium/waterstof (D/H), een verhouding die niet aards is en die erop wijst dat het ontstaan is in de oerwolk waaruit het zonnestelsel is ontstaan, mogelijk zelfs nóg ouder, een interstellaire moleculaire wolk.

Eiwitten worden beschouwd als essentiële bouwstenen voor de ontwikkeling van leven en door deze ontdekking wordt het idee van de panspermia onderbouwd, welke ervan uit gaat dat (de bouwstenen van) het leven op aarde vanuit de ruimte naar de aarde is gekomen. Eiwitten zijn vrij complex en voor de vorming ervan zijn diverse stappen nodig. Om hemolithine in de gevonden samenstelling op natuurlijke wijze te vormen zou eerst glycine moeten worden gevormd, misschien op het oppervlak van stofkorrels in de ruimte. Vervolgens zou de glycine onder invloed van warmte polymeerketens kunnen hebben gevormd, die uitgroeiden tot volledig gevormde eiwitten. De onderzoekers merken op dat de atoomgroepen op de uiteinden van het eiwit een ijzeroxide vormen, dat in eerder onderzoek bleek fotonen te kunnen absorberen – een manier om water in zuurstof en waterstof te splitsen, waardoor het een energiebron vormt, die nodig is voor de ontwikkeling van het leven. Eerder werd al vermoed dat hemolithine aanwezig is in de Allende meteoriet, maar daar kon geen bewijs voor worden gevonden. Hier het vakartikel over de vondst van het eiwit hemolithine in de Acfer 086 meteoriet.

Bron: Phys.org.