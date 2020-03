Compleet land ‘Niue’ wordt ‘Dark Sky Place’

door

Het kleine pacifisch eiland Niue heeft recent de formele accreditatie van de International Dark-Sky Association (IDA) ontvangen als ‘International Dark Sky Place’. Het is voor het eerst dat een compleet land zo een accreditatie ontvangt. Niue voegt zich hiermee bij meer dan 130 gecertificeerde Dark Sky-plaatsen over de hele wereld. IDA is een non-profit organisatie die erop toeziet dat er nog voldoende gebieden overblijven met donkere nachten. Die donkere nachten worden steeds schaarser. Door de lichtvervuiling op zulke Dark Sky plaatsen te beperken, hoopt de organisatie o.a. de verstoring van dieren in het wild te beperken, energie te besparen en een helder zicht op de hemel te behouden voor het sterrenkijken.

Niue is gelegen op 2400 km ten zuidoosten van Nieuw-Zeeland. Het eiland telt 1600 inwoners en is een van ‘s werelds kleinste, onafhankeljke landen. Traditiegetrouw heeft het land een lange geschiedenis van sternavigatie en maancycli die van generatie op generatie wordt doorgegeven. Maar nu is er deze formele goedkeuring van een compleet land dat aangewezen wordt als ‘Dark Sky Place’. De goedkeuring volgt op een aanvraagproces dat medio 2018 van start ging, waarbij de regering de nodige maatregelen nam om aan de vereisten voor een Dark Sky Place te voldoen, waaronder het aantonen van sterke gemeenschapsondersteuning en het upgraden van straatverlichting en particuliere privéverlichting.

De regering van NIue hoopt met deze formele accreditatie van de International Dark-Sky Association als International Dark Sky Sanctuary en International Dark Sky Community betere mogelijkheden voor astotoerisme te creëren opdat bezoekers en inwoners nog jarenlang van een heldere, nachtelijke hemel kunnen genieten. Bron; New Atlas / IDA