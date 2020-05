Deze foto is gemaakt door een camera zo groot als een pak melk in een satelliet zo groot als een schoenendoos

door

Deze foto van Noord-Nederland is gemaakt op een onbewolkte dag in april en wel door de HyperScout imager, een camera aan boord van ESA’s GomX-4B CubeSat (bijgenaamd Ulloriaq), een kleine satelliet ter grootte van een schoenendoos, die in februari 2018 werd gelanceerd met een Lange Mars 2D raket vanaf Jiuquan in China. En die camera zelf is niet groter dan een pak melk. Met die camera maakt men meerdere ‘hyperspectrale’ opnames (met ‘valse’ kleuren) van een gebied, waarbij meer kleuren worden gecombineerd dan het menselijk oog kan waarnemen om veel rijkere omgevingsinformatie te krijgen dan met gewone satellietopnames. Elke lijn die een HyperScout-afbeelding vormt, wordt verworven in een andere spectrale band. De camera profiteert daarbij van de baanbeweging van de GomX-4B CubeSat om de aarde, waar ‘ie meelift, zodat deze lijnen elkaar overlappen en er een een complete hyperspectrale ‘beeldkubus’ wordt opgebouwd. In april 2020 heeft HyperScout een spectrale dataset over heel Nederland verworven. De lucht is kalm en weerspiegelt wat er op de grond gebeurt met de COVID-19-lockdown, zonder storende contrails van vliegtuigen. Bron: ESA.