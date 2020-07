Harvard-onderzoekers komen met voorstel om te onderzoeken of Planeet Negen geen zwart gat is

door

Al een poosje geleden is de suggestie gedaan dat Planeet Negen misschien wel een zwart gat is, een oer-zwart gat welteverstaan, een zwart gat dat ontstaan zou zijn in de extreme omstandigheden kort na de oerknal. Eerder kwam Edward Witten, de beroemde snaar-deskundige, al met een voorstel om met een vloot aan kleine satellietjes, zoals die van het Breakthrough Starshot project, te kijken of Planeet Negen geen zwart gat is. En nu dan Harvard-deskundigen, die ook met een voorstel komen om zwarte gaten in de buitenste regionen van ons zonnestelsel te ontdekken en om voor eens en voor altijd te bepalen of Planeet Negen wel of geen primordiaal zwart gat is, zoals dat ook wel wordt genoemd. Zij denken dat met de zogeheten Legacy Survey of Space and Time (LSST) missie tijdelijke ‘vlammen’ van de accretieschijf van het zwarte gat te zien zijn, wanneer een ijskoude komeetkern uit de Oortwolk in het zwarte gat stort.

Die LSST missie is een grootscheepse astronomische speurtocht die ze gaan uitvoeren met het Vera C. Rubin Observatorium, dat eerst bekend stond onder de naam ‘Large Synoptic Survey Telescope’. Ergens dit jaar hopen ze met de 8,4 meter telescoop en bijbehorende 3,2 gigapixel CCD-camera op de 2,7 km hoge berg Cerro Pachón in Chili first light te kunnen hebben en dan in oktober 2022 te starten met de wetenschappelijke waarnemingen. Avi Loeb – hé, die kennen we van eerdere opzienbarende ideeën – Frank B. Baird Jr. en Amir Siraj denken dat men met LSST in staat zal zijn oer-zwarte gaten in de buitenste regionen van het zonnestelsel te detecteren. Ergens in 2024 zouden ze dan resultaat moeten hebben. Hier het vakartikel met het voorstel, te verschijnen in the Astrophysical Journal Letters. Bron: Harvard.