Zit er toch fosfine in de atmosfeer van Venus?

Het begint inmiddels op een echt debat te lijken, één van de vele debatten die er in de sterrenkunde en natuurkunde worden gevoerd: de wetenschappelijke discussie over de vraag of er wel of geen fosfine in de hogere delen van de atmosfeer van Venus zit. Nog even in een notendop: Eerst was er op 14 september de wereldwijde bekendmaking dat een internationaal team van onderzoekers on der leiding van Jane Greaves (Cardiff Universiteit) met de JCMT en ALMA telescopen in de hogere delen van de atmosfeer van Venus mogelijk fosfine (PH3) had gedetecteerd – fosfine is een gas dat een mogelijk biologische oorsprong heeft. Enkele weken later kwam het nieuws dat Nederlandse onderzoekers in de gegevens van ALMA geen signaal van fosfine hadden gevonden, dat het signaal statistisch te onbetrouwbaar was om de aanwezigheid van fosfine uit af te leiden. En eind oktober verscheen er nieuw onderzoek, dat duidelijk maakt dat we definitief vaarwel kunnen zeggen tegen fosfine in de atmosfeer van Venus, een onderzoek dat zei dat het signaal verklaard kon worden door de aanwezigheid van zwaveldioxide (SO2). Greaves en haar team moesten hun artikel maar snel terugtrekken, zo werd bruut gezegd (iets waarvoor ze later hun spijt hebben betuigd).

Laatste nieuws is dat het team van Greaves opnieuw naar de gegevens heeft gekeken en zij hebben een heranalyse van die gegevens uitgevoerd, waarbij ze uit de data van ALMA een ‘spurious signal’ hebben verwijderd. Dat heeft geresulteerd in een nieuw vakartikel, dat gepubliceerd is op de ArXiv (nog niet ge-peer-reviewd) en waarvan de resultaten ook zijn gepresenteerd op een bijeenkomst van de Venus Exploration Analysis Group (VEXAG) op 17 november. Greaves et al blijft er bij dat er fosfine in de atmosfeer van Venus zit, alleen is er minder dan ze eerst dachten, gemiddeld ongeveer 1 ppb (part per billion), zo’n zeven keer minder als de inschatting van 14 september. Volgens de onderzoekers kan het signaal niet verklaard worden door zwaveldioxide. Het signaal van fosfine lijkt te variëren in plaats en tijd met af en toe pieken van wel 5 ppb, iets wat lijkt op de methaanpieken op Mars, die ook lijken te variëren. Op de VEGAX bijeenkomst werd gezegd dat zelfs een waarde van 1 ppb fosfine in de atmosfeer van Venus niet verklaard kan worden door bliksem of vulkanisme, maar dat er een biologische oorsprong moet zijn. Afijn, wordt vast en zeker vervolgd. Bron: Universe Today.