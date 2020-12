En daar is planetoïde 1998 KY26, één van de volgende doelen van Hayabusa 2

door

Met de Subaru telescoop op Hawaï hebben ze onlangs de planetoïde 1998 KY26. Die ruimterots van naar schatting slechts 30 meter doorsnede is samen met planetoïde 2001 CC21 het volgende doel van de Japanse ruimteverkenner Hayabusa 2. Eh… Hayabusa 2, heeft die niet rond de planetoïde Riyugu gewenteld en onlangs monsters van die kleine planetoïde op aarde gedropt? Klopt als een bus, dat heeft ‘ie inderdaad gedaan. Dat wil zeggen dat vanuit het moederschip van Hayabusa 2 op 5 december jongstleden een capsule met de monsters loskoppelde, die na een helse tocht door de atmosfeer uiteindelijk landde in de woestijn van Australië – de container in de capsule bleek zwart zand te bevatten. Maar dat moederschip is daarna doorgevlogen naar z’n volgende doel – een extended mission zoals dat wordt genoemd – en dat is die genoemde planetoïde 1998 KY26, die momenteel 0,47 AE (1AE is de afstand tussen de zon en de aarde, 149 miljoen km) van de aarde staat.

Op 10 december kon de planetoïde worden gefotografeerd met de grote Subaru telescoop op Hawaï. En dat was best lastig, want 1998 KY26, die zeer snel rond z’n as draait, had een schijnbare helderheid van slechts 25,4 magnitude, da’s zeer lichtzwakke. De bedoeling is dat Hayabusa 2 in juli 2031 langs 1998 KY26 zal vliegen en van dichtbij waarnemingen zal verrichten. Vijf jaar daarvoor – yep, juli 2026 – zal Hayabusa 2 eerst nog een andere planetoïde bezoeken, 2001 CC21, die met een diameter van 710 meter veel groter is dan 1998 KY26. Bron: Eurekalert + Wikipedia.