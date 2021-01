2020 was samen met 2016 het warmste jaar ooit gemeten

door

De NASA heeft laten weten dat het jaar 2020 samen met 2016 het warmste jaar was dat ooit is gemeten. Globaal was de temperatuur 1,02 graden Celcius warmer dan het gemiddelde van de periode 1951-1980, aldus de metingen gedaan door NASA’s Goddard Institute for Space Studies (GISS) in New York. Vergeleken met de temperatuur eind 19e eeuw is het nu op aarde gemiddeld 1,2 C warmer. De afgelopen zeven jaren waren op rim de warmste jaren ooit gemeten. Afwijkend van de NASA komt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) tot de conclusie dat 2016 een fractie warmer was dan 2020 en dat 2020 daarom het één-na warmste jaar ooit was.

Bij de NASA valt het verschil tussen de twee jaren binnen de foutmarge. Het verschil tussen de metingen van de NASA en NOAA kan verklaard worden doordat de NASA in haar metingen de poolgebieden meeneemt en NOAA niet. Dat 2016 zo warm was kwam toen door het effect van el Nino. In 2020 was dat effect er niet, dus klimaatonderzoekers zeggen dat het laat zien dat de globale klimaatopwarming doorzet.

Bron: NASA.