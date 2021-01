Happy Face op Mars in negen jaar tijd gegroeid

door

In 2011 ontdekte men met NASA’s Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) de Galle krater, een krater die lijkt op een Happy Face, een lachend gezichtje. Het was niet de eerste happy face, want in 2008 was er ook al eentje ontdekt, met dezelfde satelliet, die sinds 2006 om Mars draait. Maar de happy face van de Galle krater blijkt wel een bijzondere te zijn, want negen jaar na z’n ontdekking blijkt uit recent gemaakte foto’s dat ‘ie gegroeid is! Het is een krater in de buurt van de zuidpool van Mars en hij is ontstaan door de inslag van een meteoriet. Op 13 december vorig jaar werd ‘ie opnieuw gefotografeerd en de foto daarvan zie je rechtsboven. Je ziet dat met name de onderkant van de krater flink gegroeid is. Ook de neus van happy face is veranderd: van twee afzonderlijke kleine kraters in één grote eh…. neus. Verwonderlijk is het allemaal niet, want de krater is vermoedelijk gevuld met kooldioxide-ijs en dat veranderd voortdurend als gevolg van plaatselijke weersomstandigheden. Hieronder een video over de veranderde happy face op Mars.

Bron: Ultimas Noticias de Astronomia.