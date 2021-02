In het Melkwegstelsel vinden zo’n vier dozijn novae per jaar plaats

door

Deel deze Astroblog via: E-mail



Tweet



WhatsApp



Een team van sterrenkundigen onder leiding van Kishalay De (California Institute of Technology) heeft op basis van waarnemingen met de telescoop van het Palomar observatorium én statistische analyses berekend dat er in ons Melkwegstelsel jaarlijks zo’n 46 +/- 13 novae plaatsvinden. Novae zijn uitbarstingen van witte dwergsterren, die door toevoer van materie door een naburige ster te zwaar zijn geworden. Bij zo’n uitbarsting kunnen ze wel 100.000 keer zo lichtsterk worden als de zon – niet zo heftig als ze zwaarder worden dan de Limiet van Chandrasekhar en ze wel miljoenen keren zo helder kunnen worden, maar toch zo helder dat we ze soms met het blote oog kunnen zien. Hier een lijst van de novae die we sinds 1612 in de Melkweg hebben ontdekt. Na eerst met de Palomar telescoop waarnemingen te hebben gedaan aan novae, konden De en z’n team vervolgens de gegevens statistisch analyseren, waarbij ze rekening hielden met de hoeveelheid stof in de Melkweg, dat licht van novae kan tegenhouden. Ook keken ze naar de omvang van het stukje aan de hemel dat ze in de gaten hielden en de tijdsduur van de waarnemingen. Dit alles leidde tot die slotsom dat er gemiddeld jaarlijks een kleine vier dozijn novae in de Melkweg ‘afgaan’. Op grond van die lijst van waargenomen novae kunnen we rustig stellen dat de meeste novae onopgemerkt blijven. Hier het vakartikel van De et al, te verschijnen in the Astrophysical Journal. Bron: Science News