Toch een planetoïde die de Chixulub-krater veroorzaakte

Weten jullie nog wat ik hier op 15 februari jongstleden schreef? Dat de Chixulub-krater bij Mexico, die 66 miljoen jaar geleden ontstond en die zorgde voor het uitsterven van de dinosauriërs, vermoedelijk veroorzaakt is door een komeet. En nu amper twee weken later bereikt het nieuws ons dat onderzoek laat zien dat de krater ontstaan is door de inslag van een planetoïde. En daarmee zijn ook alternatieve oorzaken van het uitsterven van de dinosauriërs, zoals een reeks vulkaanuitbarstingen, tot de prullenbak veroordeeld. Een onderzoeksteam onder leiding van Steven Goderis van de Vrije Universiteit Brussel heeft in de 200 km grote krater namelijk planetoïdenstof gevonden.

Het team heeft boorkernen van boringen die in 2016 in het kader van het International Ocean Discovery Program gedaan zijn in de krater onderzocht en in die boorkernen heeft men iridium aangetroffen, een element dat veel voorkomt in bepaalde planetoïden. In de aardkorst komt iridium niet voor, behalve in een de bekende geologische KT-laag, die 66 miljoen jaar oud is. Iridium werd in de jaren tachtig al ontdekt op verschillende plekken op aarde in die KT-laag, maar bij de Chixulub-krater zelf werd het niet gevonden. Tot nu toe tenminste.

Naast iridium trof men in de boorkernen ook zwavelverbindingen aan. De zwavel moet in de grond hebben gezeten vóór de inslag van de planetoïde en vervolgens door de inslag in de atmosfeer terecht zijn gekomen. Dat zorgde ervoor dat het klimaat op aarde snel afkoelde en er zure regen ontstond, leidend tot het uitsterven van de dinosauriërs. Bron: Universiteit van Texas.