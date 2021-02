Grootste cluster van sterrenstelsels ontdekt in het vroege heelal met GRANTECAN

door

Sterrenkundigen hebben een cluster van sterrenstelsels ontdekt dat maar liefst 12,5 miljard lichtjaar (roodverschuiving z=5,2) van ons verwijderd is en dat het grootste cluster is dat (tot nu toe) bekend is in het vroege, primitieve heelal. Het team van sterrenkundigen, dat onder leiding stond van Rosa Calvi (Instituto de Astrofísica de Canarias), vond de cluster met behulp van GRANTECAN, da’s de Gran Telescopio Canarias op de Canarische Eilanden. Met het OSIRIS instrument verbonden aan die telescoop vonden ze de cluster, die de grootste dichtheid van sterren telt in vergelijking met andere clusters in het vroege heelal. Eén van de leden van de cluster, HDF850.1, was al in 2012 ontdekt, een sterrenstelsel met een hoge snelheid van stervorming, liggend in een stukje van de sterrenhemel dat bekend staat als ‘Hubble Deep Field/GOODS-North‘.

Nader onderzoek in het kader van SHARDS (Survey for High-z Absorption Red and Dead Sources) liet zien dat HDF850.1 deel blijkt te zijn van de cluster van een paar dozijn sterrenstelsels. HDF850.1 is het centrale stelsel ervan en eigenlijk is het de enige die een hoge stervorming kent – de andere protostelsels in de cluster blijken een normale stervorming te hebben. De cluster kwam al voor toen het heelal nog maar 10% van z’n huidige leeftijd had. Men denkt dat PCl-HDF850.1, zoals de cluster wordt genoemd, in het hedendaagse heelal ongeveer de grootte van de Virgocluster zou hebben, waar de Lokale Groep van de Melkweg en het Andromedastelsel ook toe behoren. Hier het vakartikel over de waarnemingen aan PCl-HDF850.1, verschenen in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Bron: IAC.