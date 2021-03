Komeet Catalina laat zien dat rotsachtige planeten koolstof krijgen van kometen

door

Onderzoek met behulp van NASA’s Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) aan komeet Catalina, die begin 2016 kort zichtbaar was in het sterrenbeeld Grote Beer, laat zien dat rotsachtige planeten, zoals de aarde en Mars, hun koolstof gekregen hebben van kometen. In de oerwolk waaruit deze planeten 4,5 miljard jaar geleden ontstonden zat al koolstof – één van de belangrijke ingrediënten om leven te laten ontstaan – maar de planeten waren in de begintijd zo heet dat al dat koolstof de ruimte in verdween. Grote vraag is dus hoe ze later toch weer aan hun koolstof kwamen. In de koelere buitenregionen van het zonnestelsel was genoeg koolstof, maar hoe bereikte dat de rotsachtige planeten in het binnenste deel van het zonnestelsel?

Jupiter wierp feitelijk een gravitationele blokkade op voor die toevoer van koolstof, maar men denkt dat een kleine baanwijziging van Jupiter er op een gegeven moment toch voor zorgde dat koolstofrijke kometen uit de Oortwolk rondom het zonnestelsel af en toe naar het binnendeel van het zonnestelsel konden gaan, waar ze konden inslaan op de planeten zoals de aarde en Mars. En dat zorgde er voor dat de vooraad koolstof weer groeide, hetgeen later op aarde als basis diende voor het ontstaan van leven. Met de telescoop aan boord van SOFIA, da’s een grote Boeing van de NASA die tot vliegend observatorium is omgebouwd, konden sterrenkundigen onder leiding van Charles “Chick” Woodward (Universiteit van Minnesota) in 2016 in de staart van komeet Catalina koolstof onderscheiden. En dat bracht hen tot het inzicht dat kometen zoals Catalina ooit dat koolstof naar de aarde moeten hebben gebracht. Bron: NASA.