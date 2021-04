Nog even over Ingenuity’s eerste, historische vlucht op Mars

door

Maandag 19 april om 12.46 uur Nederlandse tijd schreef de mini-helikopter Ingenuity geschiedenis door als eerste door mensen gemaakte instrument autonoom een vlucht te maken op een andere planeet, Mars zoals jullie vast weten. De vlucht duurde slechts 39,1 seconden en het was, zoals de NASA het noemde, een ‘Wright brothers moment‘. Dat wees op hetgeen 117 jaar eerder gebeurde, toen de gebroeders Wright bij Kitty Hawk in de VS de eerste vlucht met een vliegtuig uitvoerden, een vlucht die met een duur van 12 seconden nog korter was dan de vlucht van Ingenuity. Het was ook niet voor niets dat er in de Ingenuity een klein stukje stof zit dat afkomstig is van de vleugels van het eerste vliegtuig van de Wright broers. Hieronder een korte video van de vlucht, gemaakt door Marsrover Perseverance, die op een afstand van 64,3 meter (op een Plek die de Van Zyl Overlook wordt genoemd) met zijn Mastcam-Z camera alles veilig kon volgen.

Van de vlucht is ook een grafiek gemaakt, waarin te zien is tot welke hoogte de Ingenuity vanaf Octavia E. Butler Landing opsteeg, iets meer dan drie meter. ‘Bovenin’ op drie meter hoogte maakte Ingenuity nog een bocht van 90 graden en daarna volgde de afdaling. De windsnelheid was op dat moment ergens tussen 2 en 6 meter per seconde.

De tweede vlucht van Ingenuity staat voorloig gepland voor 22 april. Bron: NASA.