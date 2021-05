Stervorming kan ook worden veroorzaakt door botsingen tussen moleculaire gaswolken

door

Dat sterren ontstaan doordat grote moleculaire (H2) gaswolken onder invloed van de zwaartekracht krimpen en heet worden is al lang bekend. Recent onderzoek door een team van sterrenkundigen onder leiding van Kengo Tachihara en Yasuo Fukui (Nagoya Universiteit, Japan) laat zien dat ook botsingen tussen meerdere moleculaire gaswolken stervorming kunnen veroorzaken. Dergelijke botsingen kunnen leiden tot het ontstaan van grote clusters van sterren. Dat blijkt niet alleen uit theoretische modellen, maar ook uit onderzoek van waarneemgegevens, die over een periode van meer dan tien jaar zijn verzameld met radiotelescopen. Naast grote stervormingsgebieden in ons Melkwegstelsel, zoals RCW 120, M20, M42 en NGC 6334, werden ook in andere sterrenstelsels stervormingsgebieden bekeken, die gelegen zijn in grote moleculaire gaswolken. Ook de bolhopen in de halo van de Melkweg zouden door botsende gaswolken ontstaan kunnen zijn. Hier het vakartikel van de sterrenkundigen, verschenen in de Publications of the Astronomical Society of Japan. Bron: Phys.org.