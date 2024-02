Astronomen ontdekken met de XMM-Newton een zwart gat tijdens het ‘omdraaien van de accretieschijf-tafel’

door

Astronomen van de Universiteit van Michigan hebben met behulp van ESA’s röntgentelescoop XMM-Newton een zwart gat ontdekt tijdens het zogenoemde ‘omdraaien van de accretieschijf-tafel’, of, met andere woorden, het gas in de accretieschijf wordt dan met zulke hoge snelheden in alle richtingen weggeslingerd dat het het omringende interstellaire gas opruimt. Dit, op zijn beurt, voorkomt dat het sterrenstelsel rondom het zwarte gat nieuwe sterren vormt, waardoor astronomen meer inzicht krijgen in hoe zwarte gaten en sterrenstelsels evolueren. De resultaten van dit onderzoek van de Universiteit van Michigan, zijn recent gepubliceerd in The Astrophysical Journal Letters.



‘Omdraaien accretieschijf-eettafel’ vorkomt stervorming

Zwarte gaten zuigen door hun enorme aantrekkingskracht gas uit de omgeving aan, en terwijl het gas naar binnen spiraalt, verzamelt het zich in een platte accretieschijf rond het zwarte gat, waar het opwarmt en oplicht. Een deel van dit gas, dat zich het dichtst bij het zwarte gat bevindt betreedt het ‘point of no return’ en wordt opgeslokt. Zwarte gaten verbruiken echter slechts een fractie van het gas dat naar hen toe stroomt; t erwijl het gas het zwarte gat omcirkelt, wordt er wat materie terug de ruimte in geslingerd, net zoals a.h.w. een rommelige peuter veel morst van wat er op zijn bord ligt. In het meest ‘dramatische’ geval zal een zwart gat de gehele ‘eettafel omdraaien’ zeg maar; het gas in de accretieschijf wordt met zulke hoge snelheden in alle richtingen weggeslingerd dat het het omringende interstellaire gas opruimt. Dit berooft niet alleen het zwarte gat van voedsel, het betekent ook dat er zich geen nieuwe sterren kunnen vormen in een uitgestrekt gebied, waardoor de structuur van het sterrenstelsel verandert.



Markarian 817, NASA’s SWIFT-telescoop, XMM-Newton-missie

Tot nu toe werd deze ‘zwarte gatenwind’ alleen waargenomen als deze afkomstig was van extreem heldere accretieschijven, maar deze keer detecteerde Tot nu toe werd deze ‘zwarte gatenwind’ alleen waargenomen als deze afkomstig was van extreem heldere accretieschijven, maar deze keer detecteerde XMM-Newton ultrasnelle wind in een sterrenstelsel met gemiddeld activiteitsniveau, M arkarian-817 genaamd, en UM-onderzoeker Miranda Zak stelt dat ‘er nog steeds ongelooflijk energieke winden werden gegenereerd’. Jon Miller, hoofdonderzoeker, stelt “ We hebben waargenomen dat een zwart gat zijn gaststerrenstelsel overspoelt met voldoende gas om de aard van het gaststelsel te veranderen.” Miller vervolgt “We hebben lang geconcludeerd dat dit moest voorkomen, daar galactische centra ontdaan van koud gas, nieuwe stervorming tegenhouden, er daarom weinig nieuwe sterren voorkomen, echter was het lastig een zwart gat te ‘vangen’ dat gas uitdrijft met voldoende kracht om dit alles te kunnen verifiëren. We hebben nu een voorbeeld gevonden, en dat is vooral opvallend omdat het zwarte gat niet eens op maximale snelheid draait.”



Het feit dat het zwarte gat in het centrum van de Melkweg tamelijk gemiddelde activiteitsniveaus vertoonde voordat de winden ontstonden, suggereert dat ultrasnelle zwart-gatwinden veel vaker voorkomen dan eerder werd gedacht. M.a.w.; zwarte gaten en hun gaststelsels beïnvloeden elkaars evolutie sterk. A ctieve galactische centra zenden hoogenergetisch licht uit, inclusief röntgenstraling, en Mark arian-817 viel, m.b.v. NASA’s SWIFT-telescoop, de onderzoekers op vanwege het zwakke röntgensignaal. Vervolgwaarnemingen met ESA’s gevoeligere röntgentelescoop XMM-Newton onthulden meer; analyse van de röntgenmetingen toonde aan dat het centrum van Markarian-817 , i.p.v. een enkel ‘wolkje gas’ uit te zenden, een zeer krachtige storm veroorzaakte over een groot gebied in de accretieschijf. De wind duurde honderden dagen. Dit alles leidde tot meer inzicht in de invloed van zwarte gaten op hun sterrenstelsel, en dat er mogelijk veel stelsels zijn die forse gebieden rond hun centrum hebben waarin weinig nieuwe sterren te vinden zijn. Norbert Schartel, ESA’s XMM-Newton-projectwetenschapper , onderstreept het belang van de XMM-Newton missie, “

Geen enkele andere missie kan de combinatie bieden van een hoge gevoeligheid en het vermogen om lange, ononderbroken observaties te maken.” Credits; ESA, Universiteit van Michigan (UM)

