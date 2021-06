Er bevinden zich 540 sterren en planeten in de buurt van het zonnestelsel

door

Even een kort blogje tussendoor. Uit recent onderzoek is gebleken dat in de omgeving van het zonnestelsel 540 sterren en planeten bekend zijn. Met “in de omgeving” bedoelen de onderzoekers binnen een straal van 10 parsecs (33 lichtjaar) vanaf de zon. Binnen dit gebied bevinden zich 77 exoplaneten, 88 bruine dwergen (mislukte sterren) en ruim 375 echte sterren. Hiertoe behoren 249 kleine rode dwergsterren, waaronder Proxima Centauri (de dichtstbijzijnde ster na de zon), en verder 21 witte dwergen (dode sterren) en 18 zon-achtige sterren. Uiteraard is dit een voorlopig aantal, aangezien astronomen voortdurend ‘nieuwe’ exoplaneten en dwergsterren vinden. Goed, 540 sterren en planeten dus – da’s een flink aantal! En dat allemaal binnen slechts tien parsecs!