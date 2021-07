China overweegt de ‘Skyladder’ voor superefficiënt transport in het zonnestelsel

door

China boekte recent grote successen met de Tianwen-1 Marsmissie en de missies voor het Tianhe/Tiangong ruimtestation. Op de lauweren rusten is er niet bij in de Chinese ruimtevaart en inmiddels heeft China alweer een ambitieuze tijdlijn voor Marsexploratiemissies gepresenteerd. Op de in juni in Rusland gehouden ‘Global Space Exploration Conference’ (GLEX 2021) onthulde de president van de China Academy of Launch Vehicle Tecnology (CALT), Wang Xiaojun, naast deze tijdlijn ook het plan voor een nieuw ruimtetransportsysteem, de zogeheten ‘Skyladder’. Deze Skyladder zou op uiterst efficiënte wijze vracht en astronauten naar de ruimte, planeten en ruimtestations kunnen vervoeren en grote kostenbesparingen opleveren. De Skyladder is geheel vervaardigd van koolstofnanobuisjes. Xinhua Global Service publiceerde in juni deze fraaie video van het Skyladder-systeem.

De video van Global Service toont een ruimtecapsule die langs een koolstofnanobuis ‘ladder’ reist om een ruimtestation te bereiken voordat het opnieuw wordt gelanceerd vanuit het ruimtestation. Dan zou de capsule een tweede ruimtestation bereiken en langs de volgende sport van de ‘ladder’ naar de maan reizen. Details over het systeem werden niet bekend gemaakt. Technologieën zoals Skyladder zijn niet nieuw, ‘ruimteliften’ (of ruimtebruggen) genoemd, zijn bestudeerd in verschillende typen en met diverse materialen. Wang’s speech op GLEX 2021 was getiteld ‘The Space Transportation System of Human Mars Exploration’ en naast de Skyladder maakte Wang ook een driestappenplan voor Marsexploratie bekend. In een notendop, de eerste fase is de technologische voorbereidingsfase; een robotische Mars sample returnmissie en exploratie voor een te bouwen Marsbasis. De tweede fase is een bemande Marsmissie, en in deze fase moet ook worden begonnen met de bouw van de Marsbasis. De derde fase bestaat uit het ontwikkelen van een grootschalige Aarde-Mars vrachtvloot, alsook grootschalige ontwikkelingsactiviteiten op Mars. De tijdlijn voor lanceringen van deze missies beslaat de periode tussen 2033 en 2043. Ook overweegt CALT nucleaire aandrijving voor de bemande Marsmissies. Meer over Chinese ruimtevaartplannen, zie hier over de economische Aarde-Maanzone, de Tiangong/Shenzhou-missies en de Tianwen-1 missie. Bronnen: GlobalTimes, Twitter