Livestream; lancering Russische Nauka-module met Europese robotarm [update]

[update; de Proton-M is onderweg!]. Rusland lanceert vandaag, om 17:00 NL’se tijd de Nauka-wetenschapsmodule, inclusief de nieuwe Europese robotarm, naar het internationale ruimtestation. De nieuwe module wordt gelanceerd met behulp van een Proton-M draagraket vanaf het Baikonoer Kosmodroom in Kazachstan. Zowel NASA als Roscosmos zenden de lancering live uit, zie hieronder, of deze site, in het Russisch. Na de lancering zal de module acht dagen onderweg zijn naar het ISS, waarna de module zal aanmeren aan het Nadir dockingpunt van de Russische Zvezda-servicemodule.

Nauka vervangt de Pirs-module, die al twee decennia in de ruimte actief is. Hier op Astroblogs meer over de nieuwe Nauka en Prichal modules. Ervan uitgaande dat de lancering van de Nauka soepel verloopt, zal Pirs zich op vrijdag 23 juli a.s. losmaken van het station om vervolgens op te branden in de atmosfeer van de aarde. Nauka, formeel bekend als de Russische multifunctionele laboratoriummodule (RMLM), is een onderzoeksmodule die is ontworpen om het Russische segment van het ISS uit te breiden. “De Nauka-module is gemaakt op de basis van het Zarya Functional Cargo Block,” aldus Roscosmos in deze verklaring. Met de Nauka moet er meer ruimte komen voor opslag en werkplekken alsmede voor water en zuurstofapparatuur. Ook zou de nieuwe Nauka de veiligheid in zijn geheel van de ISS-bemanning bevorderen. De European Robotic Arm (ERA) zal ook met Nauka naar het ISS worden gelanceerd en zal samenwerken met de nieuwe Russische luchtsluis om kleine ladingen van binnen het ISS naar de buitenkant van het station over te brengen, als aanvulling op het werk van Canadarm2 aan de Amerikaanse kant van het station. Space.com / NASA / Roscosmos