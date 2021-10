Er komen vreemde radiogolven vanuit het centrum van het Melkwegstelsel

door

Het was de sterrenkundestudent Ziteng Wang (Universiteit van Sydney) die het met z’n team als eerste detecteerde: vreemde radiogolven vanuit het centrum van het Melkwegstelsel, radiostraling die niet past bij één van de bekende astronomische objecten. Hij deed z’n ontdekking met behulp van de ASKAP radiotelescoop in het westen van Australië. En nu zijn hij en z’n collega’s aan het kijken of ze een verklaring kunnen vinden voor de gevonden radiostraling. Het vreemde van de straling is de grilligheid in de intensiteit en de hoge graad van polarisatie. De sterkte van de radiostraling kan in korte tijd opeens met een factor 100 toenemen en weer afnemen en er lijkt geen regelmaat in te zitten. Eerst was hij geheel onzichtbaar, toen werd ‘ie ineens een stuk helderder, om vervolgens weer sterk in kracht af te te nemen. In negen maanden tijd gebeurde dit zes keer in 2020. Er werd alleen radiostraling waargenomen, optisch was er niets te zien, ook niet in het IR en röntgengebied van het spectrum. In eerste instantie dachten Wang en z’n collega’s dat het wellicht een pulsar is in het centrum van de Melkweg, maar de karakteristieken van ASKAP J173608.2-321635, zoals het object heet, zijn toch echt heel anders dan van ‘normale’ pulsars. Het object heeft wel gelijkenissen met de zogeheten Galactic Centre Radio Transients, die ook wel ‘kosmische burpers’ worden genoemd, maar daar zijn toch ook weer verschillen mee.

De sterrenkundigen willen het object verder bestuderen om meer te weten te komen over de ware aard ervan. Wellicht gaat om een geheel nieuw type van object. Hier het vakartikel over ASKAP J173608.2-321635, dat verschenen is in the Astrophysical Journal. Bron: Universiteit van Sydney.

