Amerikaanse luchtmacht hamert op nucleaire voortstuwing voor militaire satellieten om vijandige aanvallen beter te weerstaan

DARPA, het onderzoeksinstituut van de Amerikaanse defensie, werkt aan het DRACO-project, een nucleair-thermisch propulsiesysteem voor satellieten die missies in de maanomgeving gaan uitvoeren. General Atomics bouwt de DRACO. Recent heeft het Mitchell Instituut verbonden aan de Amerikaanse Luchtmacht Vereniging (AFA) een rapport opgemaakt. ‘Manoeuvre Warfare in Space: The Strategic Mandate for Nuclear Propulsion’ waarin, in navolging van dit DRACO-project wordt opgeroepen nucleair-thermische voortstuwing ook in te zetten bij militaire satellieten die om de aarde draaien.

Op 14 januari j.l. een dag na het verschijnen van het rapport, dat geschreven is door Christopher Stone, gaf Michael Leahy, directeur van DARPA’s Tactical Technology Office, op een virtuele vergadering van de luchtmacht toelichting op het rapport. Hij stelde dat deze technologie het Amerikaanse leger een voordeel zou kunnen geven ten opzichte van vijanden, doordat satellieten wendbaarder en minder kwetsbaar voor aanvallen worden gemaakt. Tevens hamerde Leahy erop om de angst en scepsis bij het publiek weg te nemen door een betere voorlichting over kernenergie en haar toepassingen. Voor de inzet van NTP voor Amerikaanse militaire satellieten werd daarbij tevens een oproep gedaan aan het ministerie van Defensie (DoD) om de financiering voor deze technologie te verhogen.

DARPA kondigde vorig jaar aan dat het bijna $30 miljoen zal investeren in DRACO en dat het systeem in 2025 gedemonstreerd gaat worden. Het systeem is bedoeld om te opereren in de cislunaire ruimte, en zal laagverrijkt uranium gebruiken. Als het project slaagt, kan het de weg vrijmaken voor de ontwikkeling van nucleair-thermische voortstuwingssystemen voor militaire satellieten. Leahy beschreef het DRACO-project als “de volgende grote gok die we in de ruimte willen maken.” DARPA, stond en staat aan de wieg van vele high-tech projecten, zoals het Boeing X-37 ruimtevliegtuig. DRACO/NTP zal ruimtevaartuigen buiten de atmosfeer van de aarde van stroom voorzien tot net buiten de baan van de maan. Het idee is dat een kernreactor een drijfgas, zoals waterstof, tot extreme temperaturen zou verhitten, wat resulteert in een stuwkracht die 10.000 keer zo groot is als die van een elektrische motor en tot vijf keer de efficiëntie bezit van een chemische raket. In deze Astroblog en dit artikel lees je dat ook Gryphon Technologies aan DRACO werkt, met HALEU-technologie.



Het Mitchell instituut heeft het werk van NASA en DARPA op het gebied van nucleair-thermische en elektrische voortstuwingssystemen voor verkenning van de ruimte goed bekeken en is van mening dat de technologie kan worden toegepast op militaire satellieten. Amerikaanse satellieten die worden aangedreven door chemische drijfgassen hebben een beperkt manoeuvreervermogen, waardoor ze een gemakkelijk doelwit zijn van antisatellietwapens, aldus het rapport. Ondertussen zullen “China’s strijdkrachten voor ruimtemanoeuvres voertuigen omvatten met nucleair- thermische en elektrische voortstuwing die in staat zijn om snel tussen banen over te gaan om offensieve en defensieve missies uit te voeren.” Kernreactorsystemen kunnen jarenlang in de ruimte werken zonder dat ze hoeven te worden bijgetankt, wat dit een wenselijke technologie maakt voor verkenning van de diepe ruimte. Leahy zei dat DARPA zich terdege bewust is van de veiligheidsproblemen en dat deze problemen worden onderzocht met nucleaire experts van het ministerie van Energie. En wat de veiligheid betreft, Ron Faibish, nucleair ingenieur bij GA, stelde dat nucleair aangedreven satellieten door conventionele chemische raketten naar de ruimte zouden worden gelanceerd en met lancering naar de cislunaire ruimte bestaat er ‘geen risico op terugkeer.’ Christopher Stone stelde dat ook de US Space Force zou moeten overwegen om nucleaire voortstuwing te gebruiken voor kritieke nationale veiligheidsruimtesystemen zoals GPS of raketwaarschuwingssatellieten, zodat ze buiten gevaar kunnen manoeuvreren als ze worden aangevallen door de anti-satellietwapens van tegenstanders. Bronnen; SpaceNews, Military.com, NASA, DARPA, GA, SpaceDaily

