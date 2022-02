Meer is duidelijk over de chemische geschiedenis van het Melkwegstelsel

Hierboven zie je enkele resultaten van het onderzoek, waarin de verhoudingen te zien zijn tussen natrium en ijzer versus mangnesium en mangaan. Je ziet duidelijk twee gescheiden groepen: de sterren in geel zijn geboren buiten de Melkweg, de sterren in groen zijn geboren in de Melkweg. Verder onderzoek moet meer duidelijkheid geven over de ontstaansgeschiedenis van die twee groepen en over de rol van botsingen van de Melkweg met kleinere dwergstelsels daarbij. Hier het vakartikel over dit onderzoek, verschenen in de Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2021). Bron: Phys.org.